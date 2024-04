Státní maturity: Mají smysl, nebo jsou zbytečné?

První státní maturity v historii se konaly v roce 2011. Někomu se to líbilo a někomu nelíbilo. „O zrušení státních maturit se neuvažuje. Během času se podoba státní maturity změnila,“ vysvětluje pro ČtiDoma.cz Patrik Kubas, vedoucí Oddělení komunikace s médii při ministerstvu školství. Podle současné verze jsou dvě povinné zkoušky – a to z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky.

Co mluví pro státní maturity

Je to jednoznačně testování na život a chápou to i sami maturanti. „Je to prostě ta životní zkouška, kterou si musí člověk projít. Kdybych tvořila nějaké části já, tak bych to asi utvořila nějak jinak,“ tvrdí pro ČtiDoma.cz studentka Petra. Společná část státní maturity „má být potvrzením, že student dosáhl určité úrovně vzdělání,“ uvádí Kubas.

Hlavní kámen úrazu

Hodně se diskutují přemrštěné nároky a stres. Důvody jsou však prosté. „Určitou míru stresu a zátěže zažívá člověk v životě běžně. Kromě maturity to bude například během zkouškového období na vysoké škole, během pracovního pohovoru nebo při plnění náročného pracovního úkolu. Maturity ověřují znalosti a dovednosti absolventů středních škol, je tedy dobré nepodcenit přípravu a případného stresu se tak co nejvíce vyvarovat,“ říká Kubas.

Někteří budoucí maturanti se pozastavují nad smysluplností současných maturit. Někdy jsou s nimi smíření a neprotestují. Jsou však i případy, kdy se polemizuje, zdali být pro, nebo proti. „Maturity mi přijdou úplně zvláštní. Proč bych měl skládat další zkoušku všeho možného, když jsme se to už učili a několik testů na to psali. Za mě by maturita měla být udělena po dokončení studia automaticky,“ svěřuje se ČtiDoma.cz student Martin.

Losování otázek

Losování okruhů nebo otázek při ústní části není nic nového. Když necháme mluvit i studenty, zase se objeví nějaké ale. „Proč mám u maturity 30 otázek z každého maturitního předmětu a vylosuju si jen jedno téma, o kterém budu mluvit 15 minut, a těch zbylých 29 otázek, které jsem se učil, už nikdy nevyužiju?“ stěžuje si student Martin. Losování je ovšem osvědčená praxe a vlastně dobrá věc. Proč to rušit?

Čeština a cizí jazyk jsou společné pro všechny

Společná část maturitní zkoušky se koná pouze formou didaktického testu. Čeština je povinná pro všechny maturanty. Dále pak mají možnost zvolit si cizí jazyk, nebo matematiku. Následuje profilová část, při které se z češtiny a cizího jazyka koná ústní zkouška a píše písemná práce.

Slabinou nejsou státní maturity jako takové. Myšlenka je to dobrá, ale požadavky na to, co se musí studenti naučit, na tom by se mělo ještě zapracovat. „U češtiny nikoho nezajímá děj nebo obsah knihy, protože se předpokládá, že ho znáš. Ale k čemu ti pak je, abys tu knihu četla? Na začátku zkoušení musíš říct kontext doby a souvislosti tvorby autora, ale spíš bych se zaměřila na porozumění textu a zasazení ho do doby autora… prostě propojit děj knihy a souvislosti doby tvorby,“ polemizuje studentka Petra.

Budou se státní maturity rušit?

V dějinách proběhla v českých zemích řada reforem. Zavedení povinné školní docházky díky císařovně Marii Terezii platí dodnes. Také významný reformní prvorepublikový pedagog Václav Příhoda podnítil dobrou reformu, kdy navrhoval jednotné školství.

V minulosti bylo ale spoustu nepodařených reforem. Patří mezi tento nešťastný typ státní maturity? Budou se rušit? „O zrušení státních maturit se neuvažuje. O dalších možných úpravách podoby maturity do budoucna se uvažuje, nicméně tyto případné změny budou předmětem řady diskusí,“ vysvětluje Kubas.

Budoucí maturanti jsou i přesto vesměs optimističtí navzdory všem pro a proti. „Je to lehčí, než se to tváří, a je to potřeba. Člověku to dává základy v literatuře, angličtině a obecných znalostech, které by prostě měl znát každý, a to i přesto, že je třeba nikdy nevyužije,“ říká studentka Petra.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Maturovat se bude možná úplně jinak: Žádné známky, jen body, navrhují některé strany.