Tereza (23): Od tchyně jsme dostali dárek, který nás všechny překvapil. Stejnou měrou jí to asi neoplatím

Tereza s Jakubem jsou spolu už 5 let, a tak se i jejich rodiny vzájemně znají. Mladý pár společně rekonstruuje dům, který Jakub dostal od svých prarodičů, a každé Vánoce už tři roky tráví spolu. Na Štědrý den navštíví Tereziny rodiče, kde jednou i povečeřeli, a na 1. svátek vánoční vyráží k Jakubovým rodičům, kde si rozbalí dárky, slupnou nějaký ten chlebíček a pijí svařák. Krásná tradice jim dobře funguje.

Tchyně je velmi sdílná

Oba dva mají fungující rodiny, kde spolu mají rodiče kvalitní vztah. „Tchyně je velmi otevřená, co se všech témat týče. Jsou ale věci, které s mámou svého partnera prostě probírat nechcete,“ začíná své vyprávění pro ČtiDoma.cz Tereza. „Pamatuju si, jak se mě ptala, jestli máme s Kubou dobrý sex, jak nám to klape. Šíleně jsem zrudla a nevěděla jsem, co jí na to mám říct. Je to přece její syn a ona se mě ptá, jaké je to u nás v posteli?“ podivuje se nad tchyninou otevřeností k intimním tématům.

„Dokonce jednou neváhala a začala nám barvitě popisovat, na jaký způsob se milují s Richardem, Kubovým tátou. Nikdo to tam nechtěl poslouchat, ale ona se klidně rozpovídala o svazování, lubrikačních gelech nebo pomůckách. Všem nám bylo trapně,“ doplňuje Tereza. Tchyně Alena se ale nebojí ničeho a svůj intimní život řeší zkrátka všude. Je to pro ni téma, které jí vůbec nepřipadá ožehavé. Tereza to má přesně naopak.

Dárek asi nikdy nepoužijí

„Na loňské Vánoce ale zašla ještě dál. Když jsme s Kubou začali rozbalovat dárky, byla tam erotická hra. To bychom ještě ustáli, ale nevěděli jsme, co přijde dál,“ vypráví. Když Jakub otevřel jeden z balíčků, který byl označen jako jejich společný, byl tam vibrátor. „Pro hezké chvíle!“ vykřikla tchyně nadšeně. Nechápavý pohled, který Jakub mámě věnoval, si Tereza pamatuje dodnes. „My ho s tátou máme taky, užijí si to s ním oba, uvidíš,“ pohladila ho po hlavě.

Jakkoliv trapně se mladá dvojice cítila, nic nikdo neřekl, snad jen pouhé poděkování. Dárek od tchyně nikdy nepoužili. „Používat erotickou pomůcku, u které myslím na tchyni nebo na její sex s manželem, není zrovna můj způsob zábavy.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační).

KAM DÁL: V Love Islandu vstává jako fénix z popela: Zorka Hejdová by mohla dokonalé manželství vyučovat.