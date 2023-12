Pohádka Klíč svatého Petra: Okopírovaný děj, hit se nekonal. Rádi zapomeneme z mnoha důvodů

Klíč svatého Petra se pokusil inspirovat v úspěšné pohádce Anděl páně 2. Nepovedlo se to. A důvodů je hned několik. Herecké obsazení na papíře vypadá hvězdně. Jenže jak Petr Nárožný, který býval zárukou kvality, tak i Sabina Remundová a další jsou až nesmyslně upozaděni. Nebo už jim také dochází dech? Každopádně nemají dost prostoru na to, aby zazářili a pohádce případně dali šmrnc.

Kritika od samého začátku

Místo toho se třeba v roli princezny ukazuje Sára Korbelová, kterou mají zejména diváci seriálu Ulice zafixovanou jako fňuknu, která si neustále na něco stěžuje a svět jí hrozně ubližuje. Na druhou stranu je třeba říct, že jí to v pohádce moc sluší a mnoho lidí asi překvapila. Přesto se nejde zbavit nepříjemné pachuti.

Klíč svatého Petra přitom vzbudil pozdvižení už v listopadu, kdy byl do světa vypuštěn oficiální trailer. Stačilo pár desítek vteřin, aby byl podroben až nespravedlivé kritice. Vždycky je přece lepší vidět vše než si dělat obrázek z několika úryvků. Bohužel se ale ukázalo, že kdo mluvil o „sotva průměru“, měl do jisté míry pravdu.

Okopírovaná zápletka

Určitě bychom odpustili, že zápletka je postavena vesměs na negativních hrdinech, zloduších, kteří se snaží ze života něco vytřískat. A i hlavní hrdina Tobiáš v podání Filipa Březiny, který se snaží kázat dobro, sám sejde na scestí. Ostatně to kopíruje (nejen) dnešní dobu.

Dá se dohromady s Vilémem (Mark Kristián Hochman) a podvodnicí Emílií (Berenika Kohoutová), přetahují se o naloupené věci, až všichni skončí na dně rybníka u vodníka (Lukáš Příkazký). Musejí se pak hodně činit, aby neskončili v pekle, což v podstatě kopíruje linku zmíněného snímku Anděl páně 2 s tím rozdílem, že zde nejde o jablko poznání. Hlavně tímto se Klíč svatého Petra zapíše do dějin, jinak zaujal jen málo.

Když usnete, nic se nestane

Kdo tedy novou pohádku v České televizi neviděl, nemusí si zoufat. Mimochodem, klíč svatého Petra je ve snímku řešen minimálně, jako by měl pouze posloužit názvu pohádky. Také je možné, že se během sledování této selanky několikrát přistihnete, jak vůbec netušíte, o co v pohádce jde, nebo jak tupě zíráte na obrazovku, protože vás nemá co zaujmout. Snad kromě zářivě rudé čapky, kterou má Kohoutová na hlavě.

Naštěstí se některé pasáže dají v pohodě přeskočit, protože pro děj nejsou vůbec podstatné. Nastavovaná vata, aby se film dostal alespoň na hodinu a půl. Co vyzdvihnout lze a můžeme tomu dát palec nahoru, to jsou lokace. Zámek Sychrov, hrad Zvíkov, přehrada Orlík a další místa byla velmi dobrou volbou. Bohužel je to ale málo.

Nutno však poznamenat, že předchozí řádky jsou pouze pohledem autora, který je obdivovatelem klasiky typu Pyšná princezna či Tři oříšky pro Popelku, nevyjadřují názor celé redakce. Ani pro autora ale snad není nic ztraceno, už na Boží hod se mohou diváci těšit na další novinku Tři zlaté dukáty. Snad to bude veselejší podívaná...

