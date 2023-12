Kam zmizela Zlatovláska Jorga Kotrbová? V lásce jí osud nepřál, přišla ale k obrovskému bohatství

Naposledy se herečka postavila před kameru v roce 2003, pak konec. Sbohem a šáteček, mohla si klidně říct Jorga Kotrbová. Hraním už totiž peníze vydělávat nepotřebovala. V restituci získala velké jmění, a její kroky se tak začaly ubírat úplně jinou cestou.

Kromě toho, že získala několik pražských domů, si na Liberecku pořídila úchvatný ranč, celý život totiž milovala koně. Žije tam i její dcera Julie s rodinou. Vedle ve vesnici se pak zabydlela její druhá dcera Tamara. „Užívám si dětí, vnoučat, venkova, přírody, zvířat a jsem spokojená. Chci si užít života bez cizích očí,“ řekla před časem deníku Blesk. Jakékoli hovory o herectví už odmítá.

Muži jí leželi u nohou

S hraním přitom začínala už jako čtrnáctiletá dívenka, když si ji vyhlédl legendární režisér Karel Kachyňa a obsadil ji do snímku Trápení. Osvědčila se, Kachyňa si to nenechal pro sebe a tím se odstartovala Kotrbové hvězdná kariéra. Šla z role do role, zahrála si třeba manželku Petra Kostky v komedii Pátek není svátek. Lidé si ji ale dnes asi nejvíce pamatují jako princeznu Zlatovlásku, kterou si vzal chrabrý Jiřík v podání Petra Štěpánka.

Zatímco Jiříka si nakonec slavně vzala, v životě to s láskou zdaleka tak růžové neměla. A to přesto, že v době největší slávy byla považována za jednu z největších krásek a muži jí leželi u nohou. Ona se zamilovala do Jiřího Novotného, měli spolu dceru Tamaru. Zajímavé tehdy bylo, že jí dala své příjmení. V každém případě jim ale láska nevydržela dlouho a rozešli se.

Chtěla být hlavou rodiny

Zamilovala se znovu, tentokrát to byl o pět let mladší herec Zdeněk Žák, mají spolu dceru Julii. Dokonce se i vzali, ale ani tentokrát neměl vztah dlouhého trvání. „Byla to skvělá ženská, jen nám to prostě nevyšlo. Byl jsem hlava rodiny a ona chtěla být také hlavou rodiny a to už nešlo. Proto jsem odešel. V manželství jsem udělal hodně chyb, kterým se v tom současném vyhýbám,“ vysvětloval herec pro deník AHA!

Hlas Šťabajzny ze seriálu M.A.S.H.

Kotrbová nebyla jen výbornou herečkou, svého času excelovala i v dabingu. Asi každý zná Margaret Houlihan z legendárního amerického seriálu M.A.S.H., které právě pohádková Zlatovláska propůjčila hlas. S představitelkou Šťabajzny, herečkou Lorettou Swit, se dokonce osobně setkala. Ne náhodou za dabing dostala v roce 2021 prestižní cenu za celoživotní mistrovství. Ocenění však nepřevzala, jen vzkázala, že se na veřejná vystoupení necítí.

Vlastně, diví se jí někdo? Asi moc ne. Veřejného života si užila dost a dost. Dnes má klid, pohodu a život přesně takový, jaký chce. Navíc má kolem sebe rodinu. Svět showbyznysu je pro ni minulostí, tak proč ho zbytečně oživovat.

Zdroje: redakce, svetzeny.cz, cnn.iprima.cz, Blesk, AHA!

