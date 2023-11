Draci stále existují: Tajemní varani bez uší by mohli z fleku děsit ve středověku

Proč jsou varani z Bornea tak úžasní? Protože se opravdu podobají drakům a jsou tak vzácní, že se jim přezdívá „svatý grál“ herpetologie (studium plazů a obojživelníků). Tento druh je jediným známým členem čeledi Lanthanotidae. To znamená, že odborníci dnes nenašli žádného jiného tvora, který by jim byl podobný. Předpokládá se, že společný předek tohoto ještěra žil v období křídy (před 145 miliony až 66 miliony let).

Umí se dokonale maskovat

Varani bezuší dorůstají délky až 50 centimetrů, mají štíhlá těla, ocas a drobné končetiny, kterými mohou věci uchopit. Jejich hlavy postrádají viditelné uši a jejich spodní víčka, která zavírají, když jsou pod vodou, jsou průsvitná. Vědci toho o těchto záhadných ještěrech stále moc nevědí, ale věří, že jim vyhovuje život pod zemí. Uvádí to zpráva z roku 2014, kterou vydala organizace TRAFFIC, která se zabývá ochranou volně žijících vzácných zvířat.

Varani bezuší tráví celé dny hrabáním pod vegetací a kameny na březích skalnatých potoků. V noci pak vyrážejí hledat potravu, a to nejen na souši, ale i ve vodě, jak uvádí článek z roku 2013 publikovaný v Herpetological Review. Na jejich hrudkovité šupiny se lepí špína, takže když vylezou, mají dokonalé maskování.

Nebezpečí vyhynutí

Má se za to, že používají své ocasy jako kotvy, které omotávají kolem kamenů a kořenů, aby je nestrhl silný proud. Páří se ve vodě, přičemž akt lásky trvá hodiny. Podle webu Animal Diversity neobvyklý vzhled varanů bez uší vědce nejprve dovedl k domněnce, že jsou chybějícím článkem mezi hady a ještěry. To ale bylo později vyvráceno.

Podle Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN se nacházejí výhradně na Borneu. I zde jsou však bohužel ohroženi kombinací odlesňování a obchodu se zvířaty.

Zdroje: redakce, Herpetological Review, Animal Diversity, livescience.com

