Helena Růžičková zemřela tři dny před svatbou. S rakovinou se rvala jako lev, ale nemoc zvítězila

O Heleně Růžičkové je známo, že byla baletkou. Lépe řečeno v dětství chodila na balet, a dokonce jako dítě školou povinné vystupovala v divadle – a ne v ledajakém. Šlo o Národní divadlo, a to už je určitě co říct. Ostatně tancovala prakticky od chvíle, kdy začala chodit, a divadelní prostředí jí učarovalo natolik, že se brzy rozhodla právě pro tento životní směr. Jenomže studium herectví nevyšlo, a tak si zvolila zdravotnické povolání. Ani u něj ale neskončila, protože všechno změnily přijímací zkoušky na DAMU, které sice nedopadly podle jejích představ, ale seznámila se při nich se svým budoucím manželem Jiřím. Netrvalo to dlouho a mladí lidé slavili svatbu i narození syna.

V divadle i před kamerou

Helenina postava se rychle měnila a malou baletku by v ní hledal už jen málokdo. Přesto se i díky svému manželovi, který patřil do herecké branže, ocitla na divadelních prknech tak, jak si vždycky představovala. Ale úspěchy, jak víme, neslavila jen v divadle. Patřily jí hlavní i vedlejší role v mnoha filmech, a to jak v komediích, tak i v dílech s mnohem vážnějším tématem. To svědčí o jejím nevšedním nadání a jeho šíři. Kdyby bývala žila v jiné době, mohla dosáhnout ještě větších úspěchů, ale cestu na jeviště jí brzdily některé projevy odporu proti komunistické straně. Paradoxem zůstává, že před kameru mohla i v téhle době, a po listopadové revoluci dokonce za komunisty kandidovala do Senátu.

Nečekaně pohyblivá dáma

O Heleně Růžičkové se nemusíme bát prohlásit, že byla „prostorově výrazná“. V některých obdobích prý ručička váhy ukazovala až ke dvěma stům kilům, což rozhodně nemohlo být pro její tělo, navíc doslova od dětství zatěžované kouřením, nic dobrého. Ona ale byla i při své váze mrštná a pohyblivá, což dávalo režisérům velké možnosti pro její obsazování do rolí dobrosrdečných bodrých žen. Takovou ostatně byla i ona sama, ačkoliv dobře věděla, co a proč dělá. Uměla například mistrně pracovat se zájmem tisku a získávat si tak popularitu, pro herce tolik potřebnou.

Zahrála i prostitutku

Jestliže se některé herečky snaží udržet si po celý život štíhlou figuru a právem se obávají, že ztratí zájem u režisérů či producentů ve chvíli, kdy by přece jen nějaké to kilo přibraly, u Heleny Růžičkové tento zdánlivý hendikep žádnou negativní roli nehrál. Ba naopak – i při svých rozměrech byla schopná přesvědčivě zahrát jakoukoliv roli, včetně prostitutky. Ani v soukromém životě mimo jeviště a kamery prý neměla Helena Růžičková o případné nápadníky nouzi. Ona ale byla bezmála padesát let vdaná za svého Jiřího a rozdělila je skutečně až jeho smrt.

Smutný konec života

Ani herečce ale nedopřál osud klidné a dlouhé stáří. Zemřela v pouhých sedmašedesáti letech a poslední měsíce pro ni byly doslova utrpením. Když u ní lékaři v létě roku 2002 objevili rakovinu, rozhodla se bojovat jako lev, snad po vzoru své postavy Anny Urbanové ze seriálu Vlak dětství a naděje. Říká v něm: „Na tragickej život jsem já pes.“ A byla jím i ve skutečnosti. Rakovina se pro ni stala nepřítelem, kterého je zkrátka nutné porazit, jinak to ani nejde. Jenomže tentokrát se bohužel přepočítala, a i když se dlouhou dobu skutečně nevzdávala a poctivě dodržovala všechna doporučení a trpěla léčebné zákroky, nebylo to nic platné. V průběhu chemoterapie shodila tato po většinu života korpulentní dáma více než sto kilogramů, ztratila vlasy a jen málokdo by v ní poznal onu známou herečku.

Do svatby scházely tři dny

Přesto měla stále chuť do života, a dokonce uvažovala o druhé svatbě. Tu měli s jejím dlouholetým přítelem Václavem Glazarem naplánovanou na 7. ledna roku 2004, ale svého velkého dne se už nedočkala. Zemřela jen o tři dny dříve, 4. ledna. Její přátelé, kteří ji dobře znali, tehdy potvrdili, že smrt pro ni byla skutečným vysvobozením ze světa ukrutných bolestí a utrpení. Navíc hereččinu případnou léčbu částečně ztěžovaly, a do značné míry dokonce znemožňovaly další závažné choroby, kterými dlouhodobě trpěla. O srdce se jí staral kardiostimulátor, její organismus zatěžovala cukrovka, ale ani to zdaleka nebylo všechno. Přesto se rozhodla, že rakovinu „ukecá“, jak říkala, a také se jí to téměř tři roky dařilo. Nakonec ale byla rakovina přece jen silnější. Po boji Heleny Růžičkové o holý život zbyly tři díly Deníku mezi životem a smrtí.

Zdroj: Česká televize, Český rozhlas, Osobnosti, Wikipedie

KAM DÁL: Legendární zubatá učitelka ze Saxany měla smutný konec. Drbohlavovou zradili přátelé, přišla o chuť žít.