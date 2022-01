Hvězda londýnských prostitutek, která okouzlila Kennedyho. Proč musela Mariella Novotny zemřít?

Štíhlá blondýnka schovávající se ve stínech londýnského podsvětí. Na stopě všem darebákům a zkorumpovaným policistům. Jeden krok za nimi, nebo jeden krok napřed? Nikdo nevěděl. Ale přesně taková byla Mariella Novotny, která se narodila v roce 1942 v Yorkshire, jak uvádí The Telegraph.

Lži, které se stávaly vlastní pravdou

Rozhodně nebyla obyčejnou ženou, co by doma chystala večeři pro svého manžela a mezitím žehlila a vyšívala. Novotny byla článkem, který spojoval mnoho vlivných mužů její doby, a to ne zrovna tím nejvíce ctnostným způsobem.

Jako každý tajný agent, který za něco stál, i Mariella šířila všude kolem sebe lži. Ty obratně rámovala pravdou a schovávala tak za nimi svou pravou identitu tak bravurně, že polopravdám a intrikám možná nakonec i sama uvěřila.

Působila jako dvojitá agentka a prostitutka angažující se v politické a literární scéně. Tato zvláštní kombinace zájmů pro Mariellu znamenala předčasný konec její vzrušující cesty životem. Novotny si jednoho dne udělala ke snídani misku cereálií, pro většinu běžný start dne. Našli ji v ní obličejem dolů. Přesto, že byla její smrt označena jako předávkování, něco na tom zkrátka nesedělo. Ona sama věřila, že ji zabijí agenti CIA. Faktem je, že se brzy po její smrti ztratily její deníky ze šedesátých a sedmdesátých let.



Milenka Kennedyho?

V pouhých devatenácti letech byla Mariella královnou londýnské liberální společnosti a vědělo se o ní i za velkou louží. První zmínku o ní můžeme nalézt v souvislosti s jedním z nejmocnějších mužů té doby, bývalým prezidentem USA J. F. Kennedym. I proto byla v hledáčku FBI stejně jako třeba Marilyn Monroe. Sukničkářství exprezidenta USA bylo náročné i pro tajnou službu.

Navíc se věřilo, že Novotny byla komunistická agentka a všechno, co slyšela, okamžitě mířilo do Sovětského svazu. S Mariellou ale nebylo nic jisté, celý život prožila ve spleti lží a polopravd, mužů, na které údajně donášela, a těch, kteří jí s tím pomáhali. Bylo těžké rozlišit, co je co a kdo je kdo.

Pohádka v Praze byla vysněná

Proč pobláznila tolik chlapů? Proč se do ní prý zakoukal i Kennedy? Mariella totiž nevypadala jako prostitutka, ale jako modelka. Navíc byla velmi vzdělaná a sečtělá, což na mocné muže té doby působilo jako kus ementálu na krysí kolonii.

Aby zaujala, Novotny si mimo jiné také přikrášlila svoje dětství, o kterém vyprávěla jako o nádherném čase, který prožila na pohádkovém hradě v Praze, kde je dodnes nakreslená na bankovkách a kde se na její narozeniny vyhlásil státní svátek. Ve skutečnosti ale bylo její dětství od pohádky hodně daleko.

Neuvěřitelná cesta životem

Její skutečné jméno bylo Stela Marie Capes a jako malá holčička skončila v útulku pro utečence, kde byla svědkem všech možných válečných zločinů. „Moje paměť je plná brutálních zážitků z doby, kdy jsem byla dítě v uprchlickém táboře,“ řekla jednou Mariella.

Od 16 let se živila jako tanečnice v baru, kde začala její neuvěřitelná životní cesta propletená darebáky, skandály a vyznáními lásky. Mimo jiné se měla údajně zaplést do skandálů s britským ministrem pro zahraniční věci Johnem Profumem, známým britským osteopatem Stephenem Wardem a jeho blízkým přítelem Horacem Dibbenem, 56letým obchodníkem se starožitnostmi, za kterého se nakonec provdala, když jí bylo pouhých 18 let. „Všechno bizarní se pro mě stalo novou normou.“

Fikce, nebo pravda?

Napsala i několik, údajně fiktivních, novel. Její dílo pojednávalo o londýnském podsvětí a s vazbami, které na něj měla, šla velmi těžce odlišit fikce od skutečnosti. Příběhy o londýnských darebácích plné sexu, drog a bizáru se nápadně podobaly Mariellině životu.

Čím více se člověk snaží odkrýt, kým slutečně tato drobná dívka byla, tím dál od pravdy se dostává. Mariella byla známá pro své lži a nebylo tak radno jí věřit, ale, jak už se tak říká, na každém šprochu pravdy trochu.

Zdroj: The Telegraph

KAM DÁL: Cestovatelé v čase: Viděli vzdálenou budoucnost a mají nevyvratitelné důkazy.