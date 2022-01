Cestovatelé v čase: Viděli vzdálenou budoucnost a mají nevyvratitelné důkazy

Cestování v čase je oblíbeným námětem nejrůznějších filmových snímků. Od Návratu do budoucnosti až po Doktora Who. Existují ale i lidé, kteří údajně zažili fenomén cestování do minulosti či budoucnosti na vlastní kůži.

Viděly Marii Antoinettu

Anne Moberley a Eleanor Jourdain, dvě akademické pracovnice z Oxfordské univerzity, prý navštívily palác nedaleko Paříže, ale v srpnu 1901, věří tomu, že byly přeneseny v čase o více než 100 let do minulosti pomocí tzv. "časového skluzu".

Tím palácem bylo slavné Versailles, kde mimo jiné prý viděly i samotnou Marii Antoinettu, tato francouzská královna si prý v moment jejich nečekané návštěvy kreslila v zahradě. Kolem nich prý nikdo nenosil moderní oblečení a dokonce i zahlédly několik budov, které dnes už nestojí, protože byly srovnány se zemí na konci 18. století.

Obama na Marsu

Před 10 lety, tedy v roce 2011, se dostalo na povrch tvrzení, že bývalý americký prezident Barack Obama byl součástí speciálního výviku na planetě Marz.

Tvrdili to Andrew D. Basiago a William Stillings, kteří přísahali, že ho na Marsu zahlédli, protože jsou také cestovatelé časem a Barack Obama byl v jejich výcvikové třídě.

Tito údajní cestovatelé časem, nebo jak se sami nazývali "chrononauti", dále popisovali, že na rudé planetě byla dokonce i teleportační místnost, kterou se mohli lehce přemisťovat, a Barack Obama prý tehdy vystupoval pod jménem Barry Soetoro.

Bílý dům tvrzení odmítá.

Třetí světová válka

Budoucnost údajně navštívil také Alexander Smith, který se snažil varovat před třetí světovou válkou a mimozemšťany. Prý byl součastí tajné mise pro CIA a v roce 1981 odcestoval do budoucnosti, do roku 2118.

Budoucnost nezapomněl vyfotit a tento důkaz přinesl s sebou na rozhovor v televizi Apex. Prý na zemi vypukne třetí světová válka a navážou s námi, tedy se světovými vůdci, kontakt mimozemské bytosti. Dokonce neváhal ani ukázat fotografii futuristického města, na které měli diváci možnost vidět celou řadu zelených mrakodrapů.

Pilot, který popsal budoucnost

Tzv. "časový skluz" prý údajně zažil i pilot RAF Sir Robert Victor Goddard. Když prolétal nad zchátralou leteckou základnou Drem ve Skotsku, tak na malý moment zahlédl její budoucnost.

Tato letecká základna byla již dlouhou dobu opuštěná, přesto když kolem stavby proletěl podruhé, viděl kolem ní mechaniky, kteří na sobě měli modré kombinézy, žlutá letadla a celý objekt byl nově zrekonstruován.

O několik let později se jeho výpověď skutečně potvrdila, Royal Air Force totiž změnila barvu kombinézy tamních mechaniků na modrou a barvu cvičných letadel na žlutou. To přidalo Goddardově tvrzení na důvěryhodnosti.

Živá panenka Barbie

Valeria Lukyanova se dostala do novinových titulků, protože se rozhodla s pomocí plastických operací proměnit v živou repliku panenky Barbie.

Mimo to, že vypadá jako obživlá dětská hračka, ale také tvrdí, že umí cestovat v čase a navázala spojení s mimozemšťany.

V dokumentu z roku 2013 prozradila následujcí: „Moje mimotělní zážitky začaly, už když jsem byla malá holka. Mohla jsem cestovat mimo své tělo na jiné planety a dokonce i do jiných vesmírů. Tehdy se to dělo pouze náhodně, ale nyní už to umím ovládat, takže cestuji, jen když se mi zrovna chce.“

Zdroj: Daily Star

