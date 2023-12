Legendární Luba Skořepová dožívala v hrozných podmínkách. Milence nepočítala, měla i známého herce

Než se přesunula do LDN, bydlela na velmi lukrativní adrese. V bytě na Vinohradech to ale vypadalo nepěkně, herečka Luba Skořepová musela platit vysoký nájem, a když jí přestaly sloužit síly, nevydělala dost peněz na hospodyni. Poslední dny na místě, kde strávila přes třicet let, tak pro ni byly spíš utrpením v nepořádku. Jinak ale prožila hodně zajímavý život.