Rodinná tragédie Dory ze Tří Oříšků pro Popelku. Herečka Dana Hlaváčová změnila dceři příjmení

Tři oříšky pro Popelku jsou legendární i díky skvělému výkonu Dany Hlaváčové coby Dory. Nebyla to ale ani zdaleka jediná role, kde zářila. Její smůla však byla, že většinu své kariéry žila ve stínu své sestry Jany. A říká se, že se s tím smiřovala jen velmi těžko. Možná i proto spolu obě ženy podle všeho už roky nepromluvily, což před několika měsíci potvrdila i starší z hereček. „Nevíme o sobě. Nemám na ni ani telefon,“ řekla v rozhovotu pro ahaonline.

Sestra je upoutaná na lůžko

Spekulovalo se o tom, že má Dana Parkinsonovu chorobu, což ale Jana Hlaváčová nepotvrdila. „To není jisté. Má svoji lékařku s obrovskými zkušenostmi, která tu nemoc studovala i ve Švédsku. A ta sestře řekla, že si není jistá, zda jde o tuto chorobu, že jí to potvrdit nemůže.“ O tom, že je něco opravdu hodně špatně svědčí i fakt, že se Dana neobjevila ani na pohřbu manžela své sestry, slavného herce Luďka Munzara před několika lety.

Jedna z nejobsazovanějších českých hereček Jana Hlaváčová přitom trpí vážnými zdravotními problémy. Sama před časem prozradila, že sama už nemůže téměř nic a je odkázána na pomoc ostatních, zejména dcery Báry Munzarové a jejího manžela Martina Trnavského. Přesto to podle všeho není důvod, aby se Dana alespoň zajímala o to, jak se její sestra má. „Od té doby, co jsem ležák, se sestrou nejsme ani v kontaktu.“

Ne Hlaváčová, ale Matoušková

Podle informací webu Prima CNN má žít Dana Hlaváčová spolu s rodinou v Mladé Boleslavi. Radost jí zřejmě dělá hlavně dcera Lucie, která se také stala herečkou. V roce 2002 byla nominována na Cenu Thálie za ztvárnění Lízy ve hře Obchodník s deštěm. S maminkou si však nikdy nezahrála, s tetou ano, když se objevily ve filmu Cizí holka v roce 1984.

Jinak má ale Lucie jiné příjmení, znát ji můžete jako Matouškovou, což byl nápad maminky a ona ho dnes kvituje s povděkem. „Nikdo nás spolu nespojoval, všechno jsem si musela vyšlapat sama,“ svěřila se Lucie v dokumentu Osudy hvězd.

Proč jsou Dana a Jana na kordy, je dodnes tajemstvím. Koluje sice celá řada více či méně uvěřitelných spekulací, rozebírat je ale asi nemá smysl. „S Danou jsem se před kamerou potkal několikrát. Fajn ženská, skromná, přitom velmi talentovaná herečka,“ zavzpomínal pro Prima CNN News Jiří Krampol. Nezbývá než doufat, že ať se mezi sestrami stalo cokoli, najdou ještě sílu na usmíření.

