Nejnebezpečnější povolání na světě: Tohle dělat určitě nechcete

Zapomeňte na klidné potápění v karibském ráji. Žádný pulzující mořský život, ale tvrdá dřina, při které jde o zdraví. Svářeči jsou pro ropný a plynárenský průmysl nezbytní, často jsou doslova vyvažováni zlatem. „Nechce to dělat každý. Vlastně to nechce dělat skoro nikdo. Jsou to vážně borci,“ řekl Čtidoma.cz Josef Král, který před lety pracoval na ropné plošině jako dělník.