Před virem Epsteina–Barrové není úniku, způsobuje mononukleózu i rakovinu. Lék zatím neexistuje

Virus Epsteina–Barrové (EBV) má v těle 95 procent lidí. Lék na něj neexistuje přesto, že v těle dokáže udělat značnou neplechu. V poslední době se objevují záblesky naděje, že by se vakcína konečně mohla objevit, naznačuje to nová studie.

Odborníci z Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID) zkoumali protein zvaný gp42. „Ten EBV využívá k infekci B-buněk. Bavíme se o typu bílých krvinek, které má virus velmi rád. Může v nich totiž nerušeně existovat do konce lidského života,“ uvedl pro Čtidoma.cz MUDr. Pečenka.

Protilátka zabránila vzniku rakoviny

Tým z NIAID vyvinul dvě monoklonální protilátky zacílené na gp42, nazvané A10 a 4C12. „Jde jim o to zabránit proteinu vázat se na B-buňky nebo s nimi jakkoli kooperovat. Díky tomu udrží virus na uzdě. Samozřejmě pokud se to povede prokázat v praxi.“ V první fázi se týmu povedlo dokázat, že zmíněné dvě protilátky interagovaly se dvěma různými místy na proteinu gp42.

Odborníci však následně museli zjistit, zda a případně jak to může ovlivnit infekci EBV. Proto provedli experimenty na myších. Protilátka A10 vykázala výborný výsledek, když téměř zcela zabránila infekci, u žádné z myší se nevyvinul lymfom, což je jedna z rakovin spojená s virem. Výsledky jsou tedy velmi slibné přesto, že se vědci stále zaměřují pouze na myši.

Útočí na lidi se slabou imunitou

Pokud další výzkum prokáže podobný účinek u lidí, A10 by mohla být vhodnou prevencí pro člověka, který se EBV ještě neinfikoval. „Mohlo by to být zásadní i pro lidi s narušenou imunitou, ať už se bavíme o nemoci, nebo třeba stavu po transplantaci. Právě na tyto jedince EBV často úspěšně útočí a znamená smrtelné nebezpečí,“ doplnil pro Čtidoma.cz doktor Pečenka.

Přesto, že je EBV tak hojně rozšířený a je tak vážnou hrozbou, ještě relativně nedávno se o něm vůbec nevědělo. V roce 1964 jej identifikoval doktor Anthony Epstein (zemřel před pár týdny v Londýně ve věku 102 let) a jeho tehdejší doktorandka Yvonne Barr. Šlo o naprostý průlom, nikdy předtím nebyl takto zdokumentován žádný virus způsobující rakovinu.

Od té doby jsme se dozvěděli o dalších, jako je lidský papilomavirus (HPV), proti kterému máme dokonce velmi účinnou vakcínu. Odborníci doufají, že i rezistence EBV vůči léčbě bude brzy minulostí.

Zdroj: autorský článek

