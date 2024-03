Putin není ani zdaleka sám, tvrdí generál Šedivý. A Baba Vanga viděla, že se na Ukrajině nezastaví

Vladimir Putin bude pánem světa, věštila Baba Vanga. Pokud bychom na to přistoupili, tak se dá očekávat, že na Ukrajině zvítězí a bude jeho armáda postupovat dál. S tím by souviselo i další proroctví bulharské vědmy o tom, že v roce 2024 svět postihne globální konflikt katastrofických rozměrů, použity podle ní mají být biologické i jaderné zbraně. Podobně hovořil i její francouzský „kolega“ Nostradamus.

Baba Vanga však podle všeho „neplácala“ jen tak do větru. Spisovatelka Judith Joyce ve své knize „The Weiser Field Guide to the Paranormal“ uvedla, že Baba Vanga, vlastním jménem Vangelija Pandeva Dimitrova-Gušterova, předpověděla například rozpad Sovětského svazu, přesné datum Stalinovy smrti, katastrofu v Černobylu, útoky z 11. září, ničivé tsunami v roce 2004 a spoustu dalších událostí včetně brexitu.

Katastrofa pro Ukrajinu

Můžeme si o tom myslet cokoli. V případě Vladimira Putina a jeho touhy expandovat se na stranu Bulharky přiklání i řada odborníků. „Netají se tím, že chce obnovit slávu a moc ruského impéria. Podcenit ho by bylo chybné. Různí analytici na začátku války na Ukrajině tvrdili, že se Rusko zhroutí, dojdou mu rakety apod. Upozorňoval jsem na to, že to je mylný předpoklad. Dnes se to potvrzuje,“ řekl Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Jiří Šedivý.

Za své vzaly i optimistické úvahy o tom, že Ukrajinci útočníky ze svého území vyženou. To se ale stát nemusí. „My i ukrajinské vedení musíme být připraveni na to, že nebude v silách Ukrajiny okupační armádu ze svého území vytlačit. Obránci budou stát před rozhodnutím, co dál. Nelze zdevastovat vlastní národ, uvrhnout ho do bídy a beznaděje. Pro Ukrajinu by to znamenalo katastrofu. Snahy a přání Ukrajinců vyhnat Rusy ze svého území jsou sice legitimní, ale cena je tak obrovská, že ztrácí smysl,“ vysvětlil odborník.

Slovensko Putinův režim posiluje

Putina samozřejmě posiluje například další odmítání pomoci Ukrajině ze strany USA. „Ta je přitom klíčová nejen pro bojeschopnost ukrajinské armády,“ má jasno Šedivý. Jsou tu ale i další „berličky“ na podporu ruského diktátora, například dění na Slovensku. Slovenský ministr zahraničí Blanár dokonce jednal se svým ruským protějškem Lavrovem, který je na sankčním seznamu.

Zřejmě (zatím) není možné tvrdit, že by se Slovensko stalo spojencem Ruska. Zároveň by ale bylo naivní si myslet, že Putina nikdo nepodporuje. Je to právě naopak, na jeho stranu se oficiálně staví řada zemí, další kují pikle neoficiálně. „To je jeho eso v rukávu. Zdaleka není osamocen. Čína, Írán, Severní Korea, Indie a řada dalších států stojí po jeho boku. Nezapomínejme ani na africké země či státy Středního východu. Prochází to prakticky bez povšimnutí, nikdo se tomu příliš nevěnuje, pokud jde o média. Pro Putina je to ale zásadní nejen ekonomicky, ale i morálně.“

Nelze samozřejmě tvrdit, že třetí světová válka je stoprocentně „za rohem“ a jiné alternativy neexistují. Šance vyhnout se katastrofě podle všeho ještě existují. Ale prakticky každým dnem se jejich počet snižuje. Věřme však, že alespoň v případě třetí světové války se Baba Vanga pletla.

Zdroj: autorský článek

