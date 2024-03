Tereza Brodská jako módní ikona? Odborník rozebral tajemství herečky ze seriálu ZOO

Její první manželství nestálo za moc. V jedenadvaceti si Tereza Brodská vzala španělského režiséra a producenta, Jordi Niubó tehdy studoval pražskou FAMU. Vydrželo jim to čtyři roky, pak se rozvedli. „Bylo to na zkoušku,“ řekla s tím, že v podstatě trénovala na ten opravdový vztah. Jenže ani s Herbertem Slavíkem, se kterým už je víc než pětadvacet let, to podle některých lidí není zrovna idylka.

Dokonce se několikrát spekulovalo, že si úspěšný fotograf našel jinou ženu a smutná herečka mu měla vždy odpustit. Těžko říct, jestli je to pravda, nebo jde jen o drby závistivců, kteří jim nepřejí dokonalou lásku. Objevily se i hlasy, že Brodská si jedním rozvodem prošla, tak alespoň ví, do čeho jde, protože jí to se Slavíkem nemůže vydržet.

Image kouč

- Jeho hlavním zaměřením je konzultovat s klientem oblékání (včetně poradenství o nákupu), osobní styl, řeč těla a etiketu.

- Vede klienta procesem zhodnocení jeho životního stylu, pomáhá mu změnit celkovou image.

Vytvořila si trendy a autentickou image

Ať je to ale jakkoli, faktem je, že profesní život herečky klepy nijak nepoznamenaly. „V českém showbyznysu najdeme mnoho hvězd, které září nejen svým talentem, ale i nepřehlédnutelným stylem a osobností jako takovou. Tereza Brodská k těmto lidem bezesporu patří,“ uvedl pro Čtidoma.cz image kouč Pavel Filandr, podle kterého má herečka neotřelý smysl pro módu, díky kterému si vytvořila vlastní styl.

To by se ale mohlo říct i o spoustě dalších lidí. Jak se tedy právě Tereze Brodské podařilo vybudovat image, která je tak autentická a přitom stále trendy? „Nedávno uváděla na trh knihu o své matce, legendě českého filmu Janě Brejchové. Na křtu publikace se objevila v šatech, které zdůraznily její postavu a dodaly jí na sofistikovanosti, což je přístup, který charakterizuje většinu jejích veřejných vystoupení. Její schopnost kombinovat klasiku s moderními prvky, aniž by přitom ztratila na osobitosti, je obdivuhodná,“ uvedl Filandr jeden příklad z mnoha.

Promyšlený přístup k životu

Styling Terezy Brodské odráží podle odborníka její osobní přístup k životu – je promyšlený, ale zároveň působí uvolněně a přirozeně. „Herečka preferuje jednoduché linie, které doplňuje zajímavými doplňky, jako jsou nápadité kabelky, výrazná obuv nebo šperky s příběhem. V jejích outfitech často najdeme kombinaci černé a bílé, což jsou barvy, jež symbolizují eleganci a nadčasovost. Tato barevná paleta je však občas proložena živými barvami nebo vzory, které dodávají jejím outfitům svěžest a dynamiku.“

Jedním z klíčů k úspěchu Terezy Brodské v oblasti osobního stylu je také její důvěra ve výběru módních kousků. „Nebojí se experimentovat a hledá takové kousky, které nejsou pouze v souladu s aktuálními trendy, ale hlavně vyjadřují její osobnost. Tímto způsobem vytváří unikátní a osobité outfity, které jsou nejen vizuálně atraktivní, ale také odrážejí její vnitřní svět,“ uvedl Filandr.

Výzvy přijímá s radostí

Kromě svého smyslu pro módu je Tereza Brodská známá i svými proměnami v rámci filmových a televizních rolí. Její schopnost adaptovat se na rozličné postavy a vžít se do jejich kůže se projevuje i v jejím každodenním stylingu. „Tato flexibilita a otevřenost k novým výzvám jsou pravděpodobně důvodem, proč je její look stále svěží a inspirativní.“

Ve světě, kde se image stává čím dál tím důležitějším, je herečka příkladem toho, jak lze udržet vlastní identitu a zároveň být v souladu s měnícími se trendy. „Její cesta za osobitým stylem je inspirací pro všechny, kdo chtějí vyjádřit svou individualitu skrze módu,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Filandr.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Archeologové rozluštili jednu z největších záhad. Objevili sochu faraona Ramesse II., vše bylo uvnitř.