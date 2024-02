Každých 29 hodin zemře v Česku pacientka na rakovinu děložního hrdla. Přitom se tomu dá zabránit

HPV je jednou z nejčastějších sexuálně přenosných infekcí. „Chápu to, přesto mi přijde zbytečné nechat dceru očkovat. Slyšela jsem, že tělo si s virem v mnoha případech poradí samo,“ řekla Čtidoma.cz paní Kateřina Novotná z Prahy. Podle odborníků je to ale obrovská chyba, která se může ošklivě vymstít.

Nákaza se totiž může rozvinout v další nemoci, jako je třeba rakovina děložního hrdla. „V průběhu života se s virem setká osm z deseti osob. Pokud se jejich tělo s infekcí nevypořádá, může u nich propuknout zmíněná rakovina nebo se například objevit genitální bradavice,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Nádor roste dlouhé roky

Onemocnění se vyvíjí v průběhu let, poslední fází je zhoubný nádor, cesta k němu však trvá deset až patnáct let. Podle lékařky se tak zhoubný nádor nejčastěji vyskytuje kolem pětatřicátého roku života ženy. „Každých 29 hodin v České republice na rakovinu děložního hrdla zemře jedna pacientka. Přitom důsledným očkováním proti HPV lze tuto nemoc, ale nejen tu, zcela vymýtit,“ má jasno Hülleová.

Navíc se proti HPV mohou naočkovat i chlapci. „Ideálně by se tak mělo stát před zahájením sexuálního života. Ochrání sami sebe a výrazně sníží riziko přenosu viru. Od 1. ledna 2024 je navíc očkování proti HPV hrazeno všem dívkám a chlapcům ve věku od 11 do dovršených 15 let,“ doplnila pro náš web lékařka.

Vyoperovali dělohu a vejcovody

Osobní zkušenost s rakovinou děložního čípku má i paní Veronika z Brna, kterou na pohotovost přivedlo masivní krvácení mimo menstruaci. Okamžitě podstoupila řadu vyšetření a diagnóza byla nekompromisní přesto, že nikdy předtím problémy nepociťovala. „Vyoperovali dělohu a vejcovody, ale rakovinotvorné buňky zasáhly i uzliny, takže jsem musela podstoupit také ozařování a chemoterapii,“ popsala.

Zároveň přiznává, že kdyby o možnosti očkování věděla dřív, určitě by do toho šla. Všem problémům šlo totiž předejít. Veronika alespoň měla štěstí v neštěstí, dnes je v klidové fázi. Spousta žen to ale bohužel říct nemůže.

Zdroj: autorský článek

