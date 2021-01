Vzniká nový přístroj pro testy na covid. Měly by být rychlejší, analyzovat by je mohl robot

Podle dosavadních testů je jeho citlivost srovnatelná s výtěry z nosohltanu běžně užívanými pro PCR testování, uvedli zástupci AV v dnešní tiskové zprávě. O úspěchu ve vývoji biosenzoru pro zjištění koronaviru vědci informovali už v létě. V posledních měsících mimo jiné jednali o možnostech převodu technologie do praxe.

"Materiál biočipu je na odchyt tohoto viru přímo koncipován. Pokrývá ho tenká vrstva speciálního polymeru, který unikátním způsobem zachytává dané látky přímo z biologického vzorku. Zároveň ignoruje vše ostatní ve vzorku," řekla Hana Lísalová z FZÚ. Lísalová vede tým, který biočip vyvinul. Zmíněný polymer si chce ústav nechat patentovat.

Vývoj robotického systému pro analýzu

Citlivý biosenzor podle vědců kromě přítomnosti viru měří i jeho koncentraci, a to zhruba do 15 minut. "Na zaslepené studii reálných klinických vzorků z nosohltanu zpracovaných metodou PCR jsme ověřili stoprocentní shodu s našimi testy. Teoreticky může být citlivost tohoto biosenzoru i výrazně vyšší, ale čeká nás ještě velká studie z výplachu ústní dutiny," popsala Lísalová.

Nyní výzkumníci z FZÚ a vývojáři z Cardam spolupracují na návrhu a výrobě robotického sytému pro analýzu vzorků ve velkém. "Člověk by přišel k přístroji, který by mu vydal kelímek se speciálním roztokem, vypláchl si ústa a kelímek vrátil do automatu. Systém by tekutinu odebral, přesunul k biočipu na analýzu a zařízení by pak signalizovalo buď zelená - vše v pořádku, anebo červená - pozor, vysoké riziko pozitivního nálezu. V tomto případě by bylo doporučeno absolvovat kontrolní standardizovaný test," popsal koncept další člen týmu Alexandr Dejneka. Automatizovaný biosenzor by tak mohl pomoci třeba s testováním zaměstnanců ve firmách, školství či zdravotnictví, ale i široké veřejnosti.

Podle Dejneky zatím není jasné, kdy by mohl přístroj začít fungovat v praxi. "To je otázka, na kterou neumím zodpovědět, protože na to pořád navazuje certifikační proces," řekl ČTK výzkumník. "Myšlenka je, že ten přístroj nebude jen 'na koronavirus', že ho budeme moci rychle překlopit i v případě příchodu jiných hrozeb. Ale ten základ musí být ještě certifikován," konstatoval Dejneka.

Zkrátí dobu detekce

Současný biosenzor na detekci koronaviru má původ v projektu ještě z doby před koronakrizí. V zakázce pro Policii ČR vědci z FZÚ pracovali na systému pro rychlé odhalení patogenů v potravinách. Ten je už dokončen, přístroj má podobu přenosného kufříku a Ochranná služba Policie ČR ho začne používat koncem letošního roku. "Účelem je detekovat zdravotní nezávadnost potravin, které konzumují chráněné osoby, například může jít o ústavní činitele. Oproti standardním testům naše biočipová technologie může výrazně zkrátit dobu detekce, výsledky jsou téměř okamžitě a přímo na místě," dodala Lísalová.

Cardam je společným podnikem FZÚ a společností Česká zbrojovka Group a Beneš a Lát. Firma se loni na jaře pustila také do hromadné výroby ochranných polomasek, které mají původ v respirátorech vyvinutých v počátku koronakrize na ČVUT.

