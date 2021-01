Jak jíst zdravěji a zbavit se zlozvyků? Není to žádná věda a bolí to jen trochu

Zvyk je železná košile a něco změnit může být náročné. Začátkem nového roku však obvykle mnoho z nás přemýšlí nad tím, jak skoncovat s některými zlozvyky. To nejlepší, co odborníci a specialisté svým klientům doporučují, je ujasnit si priority a začít tím, co je nejsnazší.

Ať už se snažíte zbavit se celé řady zlozvyků nebo jen jednoho, následující zásady vám pomohou k dosažení vytyčených cílů. Podívejte se na sedm tipů, které jsme pro vás vybrali.

Nastavte si dosažitelné cíle

Buďte konkrétní. Předsevzetí jako „Chci se dostat do formy.“, „Chci lepší postavu.“ nebo „Budu jíst zdravěji.“ jsou příliš neurčitá. Místo toho si dejte jasné cíle jako například „Každý den půjdu alespoň na třicetiminutovou procházku.“ nebo „Dvakrát týdně si zabalím vlastní oběd“.

Začněte tím nejjednodušším

První úspěchy vám dodají sebevědomí a odhodlání nezbytné k dosažení dalších cílů. Malá zlepšení, kterých budete postupně dosahovat, se začnou sčítat a postupem času mohou mít značný přínos pro vaše zdraví.

Nemyslete příliš dopředu

Zkoušejte si nejdříve stanovovat své cíle třeba jen na nejbližší víkend nebo na příští den – klidně jen na příští jídlo, pokud vám to tak vyhovuje.

Veďte si záznamy

Snažíte se více hýbat? Zaznamenávejte si uběhnutý čas nebo vzdálenost. Chcete-li omezit sladké, nastavte si týdenní limit sladkostí a kontrolujte svou konzumaci pomocí zápisníčku. Můžete tak sledovat i dosažené úspěchy a být na sebe náležitě hrdí.

Snažte se předvídat překážky a zohledněte je ve svých plánech

Pokud víte, že vaše sebekontrola je nejvíce ohrožena na večírcích, připravte si před každým z nich svačinu a předem si stanovte, kolik čeho vypijete. Pokud vám dělá problém vstávání, umístěte si budík na opačnou stranu místnosti, nejlépe hned vedle přichystaného cvičebního oblečení.

Naučte se odvádět svou pozornost

Pokud pocítíte naléhavou potřebu mlsání, řekněte si, že zkusíte vydržet ještě 15 minut. Existuje velká šance, že se mezitím začnete věnovat něčemu jinému a na dobroty zapomenete.

Rozpoznejte své slabiny a zvítězte nad nimi

Pokud vás pokouší jídelní automat v práci, vyhýbejte se mu nebo u sebe nenoste drobné. Abyste zabránili nočním návštěvám lednice, místo k ní raději příště zamiřte do koupelny a vyčistěte si zuby.

