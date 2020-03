Záchranná akce pro prodejce. Na Praze 6 odkládají nájmy

Radnice Prahy 6 odloží podnikatelům v městské části splátky nájemného v nebytových prostorech. Usnesení se týká prostor, které Praha 6 vlastní nebo spravuje. Důvodem jsou opatření v boji s koronavirem, kvůli kterým jsou zavřeny obchody a provozovny. Vyplývá to z informací na webu městské části. Odložit splátky nájmů se již rozhodl rovněž magistrát. Rozhodnutí musí ještě schválit radní městské části na zasedání 30. března.

Těžké časy

"Je nám jasné, že provozovatelům nastanou krušné časy, které jim chceme co nejvíc ulehčit. Odložení placení nájmů je v tuto chvíli to nejmenší, co pro ně můžeme udělat," uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Rada také odsouhlasila, aby starosta měl možnost poskytnout slevu z nájmu nebo udělit odklad plateb i v dalších případech, na které se vládní omezení nevztahují.

"Finanční odpovědnost za přímé dopady posledních rozhodnutí vlády nese podle krizového zákona 240, paragrafu 36 jednoznačně stát. Ten je povinen škodu nahradit. Kdyby to však vláda nezvládla, Praha 6 určitě nenechá podnikatele, kteří od nás mají pronajaté nebytové prostory pro obchody, pohostinství a další služby, na holičkách," uvedl místostarosta pro majetek Jan Lacina (STAN). Podle Laciny se dá předpokládat, že podobně budou postupovat i soukromí majitelé nemovitostí.

I na Praze 2

Nájemcům nebytových prostor patřících městu nebude účtovat úroky z prodlení platby nájemného ani pražský magistrát či městská část Praha 2. Odpuštění úroků má trvat po celou dobu karenčních opatření. Pokud se podnikatelé dostanou do nouze, pak jim magistrát dovolí v budoucnu dlužné nájemné splácet na základě splátkového kalendáře.

