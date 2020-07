Živnostníci mohou požádat o půjčku. Bude vyhlášen i další progam

Živnostníci ze Středočeského kraje, které postihla opatření spojená s koronavirem, mohou žádat hejtmanství o bezúročnou půjčku do konce září. O prodloužení termínu rozhodli krajští radní, informovala dnes ČTK Helena Frintová z krajského úřadu. Původně bylo možné podávat žádosti do konce června.

Středočeští živnostníci žádají o podporu od 13. května, hejtmanství dosud vyhovělo 331 žádostem celkem za 16 milionů korun. Maximální výše půjčky je 50 000 Kč, splácet lze začít až od června příštího roku a doplatit půjčku je nutné do poloviny března 2024.

Bude vyhlášen další program

Radní rozhodli o prodloužení termínu ve dvou krocích. Nynější období prodloužili do 31. července a od 1. srpna do 30. září bude vyhlášen nový program pro poskytování půjček. Objem peněz pro toto období je navržen ve výši 80 milionů korun. Prakticky to znamená prodloužení nynějšího termínu pro podávání žádostí do konce září.

Jak podat žádost?

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky https://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz, kde zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Program má pomoci živnostníkům, kteří podnikají na území kraje a měli k 12. březnu alespoň jednu živnost, jež nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. Na půjčky nemají nárok podnikatelé, kteří jsou v exekuci či insolvenci.