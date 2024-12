Letoun Me 163 – nebezpečný pro nepřítele i vlastní piloty. Stíhač, který předběhl svou dobu

Prototyp Me 163A V4 v roce 1941

Nadčasová stíhačka Messerschmitt Me 163 Komet předběhla v mnohých ohledech svou dobu. Měla šikmá křídla, inovativní konstrukci i design. K tomu připočtěme také skutečnost, že se jednalo o jediné operačně nasazené bezocasé letadlo, jež poháněl raketový motor. Ale vždy je něco za něco, stíhač totiž trpěl poměrně velkou nehodovostí.

Německo hledalo všemožné cesty, jak kralovat nejen na zemi a na moři, ale přirozeně také ve vzduchu. Začátkem čtyřicátých let začali němečtí konstruktéři vyvíjet raketový záchytný stíhač, který měl být především rychlý, s vysokým dostupem, velmi dobře vyzbrojený a pro nepřítele na nebi smrtící. Komet měl vystoupat do velké výšky, asi 10 000 metrů, a zaútočit střemhlavým letem na překvapeného nepřítele.

Konstruktérské hrátky

Budoucí Me 163 Komet navrhl Alexander Lippisch, který si se strojem řádně vyhrál, zejména se samotnou konstrukcí a designem. Zde zaujmou šípová křídla, ale také skutečnost, že stroj neměl podvozek. Prototyp spatřil světlo světa v roce 1941, 2. října proběhl i první let. Nacističtí pohlaváři byli velmi zvědaví na to, jak si nadčasový design na nebi povede. A nejen je přesvědčil.

Nicméně dlužno dodat, že později letouny vzhledem ke specifické konstrukci, působení vysoce těkavého raketového paliva a absenci podvozku trpěly poměrně vysokou nehodovostí a vlastní piloti se v něm kolikrát necítili bezpečně.

Přistání jako nebezpečí pro piloty

Přistání rozhodně nebylo v případě Kometů bezpečným manévrem a docházelo k četným tragédiím, jak upozorňuje web Warhistoryonline.com. Magazín National Interest pak v této souvislosti uvádí, že nejméně devět pilotů zemřelo při různých nehodách.

Letoun poháněl raketový pohon Walter HWK 109-509 A-2, maximální rychlost činila zhruba 960 km/h ve výšce 3000 metrů. Pokud hovoříme o výzbroji, konstruktéři Komet osadili dvěma kanony MK 108 ráže 30 mm uloženými v kořenech křídla.

Nicméně zde je potřeba se zmínit ještě o jedné zbrani, kterou byly Komety vybaveny. Jednalo se o SG 500 Jagdfaust, bezzákluzovou zbraň s drážkovanou hlavní ráže 50 mm, která tvořila také součást stíhaček FW 190 či Me 262. Jagdfaust se skládal z 10 odpalovacích trubic.

Komety už třetí říši nespasily

Komety se do boje dostaly příliš pozdě na to, aby dramatičtějším způsobem ovlivnily průběh války ve prospěch třetí říše. Navíc jich nebylo vyrobeno tolik, necelé čtyři stovky. Komety útočily zpravidla na spojenecké bombardéry, ale nebyly příliš úspěšné, podařilo se jim zlikvidovat jen devět. Komet se tak zařadil po bok zajímavých, futuristicky a nadčasově laděných letounů, které přinesly řadu inovativních prvků, leč výrazně už nepromluvily do bojů v doznívající válce, která pro nacistické Německo nakonec dopadla úplným zhroucením.

