Dvouocasý ďábel řádil nad Pacifikem. P-38 Lightning sestřelil i strůjce americké hanby

P-38 Lighting patřil k tomu nejlepšímu, co Spojenci nasadili ve druhé světové válce

Spojenci během druhé světové války představili na nebi řadu schopných stíhacích strojů. Jedním z nejlepších byl P-38 Lightning. Dvoumotorová platforma se osvědčila v řadě důležitých soubojů s nepřítelem. Nový stíhač byl vyvíjen v závěru třicátých let, první let proběhl v lednu 1939 a do služby vstoupil v červnu 1941.

Unikátní koncepce

Stroj, který byl vůbec prvním stíhačem později světoznámé společnosti Lockheed, měl unikátní tvarovou koncepci a poháněly jej dva kapalinou chlazené dvanáctiválcové vidlicové motory s turbodmychadly. Maximální rychlost Lightningu činila 667 km/h a dostup 13 400 m. Pokud hovoříme o zbraňové výzbroji, tu tvořil jeden kanon M2 ráže 20 mm a čtyři kulomety M2 Browning ráže 12,7 mm. Mohl být vybaven také dvěma pumami o hmotnosti 454 kg či 726 kg nebo deseti raketami HVAR ráže 127 mm pod křídly.

Lightningy se velmi dobře uplatnily jak v Evropě, tak ve specifických podmínkách Pacifiku včetně hustých džunglí, nad nimiž rovněž operovaly, jak píše server worldwariiaviation.org.

Účinný ve velkých výškách

Jak uvádí web Britannica, stroj sice zle zatápěl německým stíhačům, leč na ty nejlepší v podobě Me 109 a Fw 190, které byly v malých výškách hbitější, neměl. Zato ve velkých výškách Lightningy excelovaly a předčily špičkové nepřátelské stroje. Především se velmi dobře uplatnily při likvidaci pozemních cílů. A také dlužno dodat, že na Lightninzích vyrostly i nové hvězdy nebes, jako například pilot Richard Bong se 40 sestřely.

V Pacifiku letoun řádil

I když v Evropě byl nástup Lightningů trochu problematičtější, právě v Pacifiku rozpoutaly s nadsázkou řečeno bojové peklo. Lightningy dokázaly během druhé světové války poslat k zemi celkem 1 800 japonských letounů.

Pro zajímavost v této souvislosti dodejme, že Lightning byl ten letoun, který sestřelil stroj Micubiši G4M, v němž letěl v roce 1943 známý admirál Isoroku Jamamoto. Stalo se tak v rámci operace Vengeance, jejímž cílem byla likvidace tohoto známého japonského válečného stratéga, spoluzodpovědného za útok na americkou tichomořskou základnu Pearl Harbor v prosinci 1941. Útok je přezdíván příznačně „den hanby“.

Lightningy byly pro své schopnosti využívány nejen americkým letectvem. Do výzbroje je přijala například Austrálie, Francie, Portugalsko a Velká Británie. Není jistě bez zajímavosti, že Lightningy figurovaly i v honduraském letectvu, z něhož byly vyřazeny až v roce 1965. Z americké služby putovaly stroje po skončení války. Celkem se vyrobilo skoro 10 tisíc tohoto dnes již legendárního letounu.

Zdroj: autorský článek

