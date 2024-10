Z armádního zubaře Rambem. Zlikvidoval stovku nepřátel, sám zemřel hrdinskou smrtí

Není mnoho zubařů, kteří by dokázali se zbraní v ruce zneškodnit desítky nepřátel. Dentistovi Benjaminu Salomonovi se to podařilo. Sám při troufalé akci položil svůj život.

Salomon šel v rodinné tradici a stal se zubním lékařem. Jak uvádí web We Are the Mighty, měl pacienty i z řad začínajících hollywoodských herců. Nicméně jeho další kroky jej zavedly na úplně jiné pole – bitevní. Obratem v jeho dalších osudech byl japonský útok na americkou tichomořskou základnu Pearl Harbor 7. prosince 1941.

Boj proti Japoncům, ne nacistům

Salomon se rozhodl bojovat proti nepříteli. Původně se domníval, že ve válce zamíří do Evropy bojovat proti nacistům vzhledem ke svému židovskému původu, ale to mu dopřáno nebylo. Začal činit první důležité kroky, mezi nimiž bylo absolvování armádního výcviku. Muž s doktorátem si brzy oblíbil pistoli a pušku. Přitom si udržoval svou lékařskou kvalifikaci a v armádě působil jako zubař. Salomona čekalo nasazení v horkém pacifickém dějišti, kdy měl zbraň obrátit proti houževnatým Japoncům.

A bylo to právě tichomořské bojiště, které přineslo hekatomby mrtvých a nezměrnou brutalitu, jíž byl svědkem i mladý Američan. Strategicky důležitá bitva o Saipan byla součástí amerického postupu na japonské ostrovy. Líté boje se odehrály na ostrově Saipan v Marianách na přelomu června a července 1944. Saipan měli od roku 1922 v držení právě Japonci.

Salomon patřil k armádní 27. pěší divizi, která byla na ostrov nasazena. Dále se na pokusu dobýt ostrov podílela 2. a 4. divize námořní pěchoty. Základny na Marianách se ukázaly být pro útoky na japonské cíle vhodnějšími a efektivnějšími než základny v čínském Čcheng-tu. I z tohoto důvodu představovalo dobytí Saipanu jeden z prvořadých úkolů. Salomona čekal jeho první a zároveň poslední boj, během něhož prokázal nevídanou porci odvahy a osobního nasazení.

Jako Rambo v nejlepších letech

Na Saipanu utrpěli Američané velké ztráty, Salomon musel také ošetřovat mnoho zraněných. Na ostrově Američané zřídili prozatímní ošetřovnu, polní nemocnici, kterou však záhy Japonci objevili, a podnikli na ni útok. Salomon byl připraven, a když se objevil na místě první Japonec, Salomon jej pohotově zastřelil. To ovšem nebylo zdaleka všechno, do nemocnice začaly proudit další vlny zuřivých nepřátel. Mladý lékař dokázal všechny zlikvidovat včetně použití bajonetu.

Salomon vyšel ze stanu ven a posílen adrenalinem vzal těžký kulomet M1917 a pálil na další dotírající Japonce. Na konci zběsilé palby jich zůstalo na zemi bezvládně ležet celkem 98. Salomon však za troufalý kousek sám zaplatil životem. Jeho spolubojovníci jej našli zhrouceného za kulometem, v kaluži krve. Při ohledání jeho těla se zjistilo, že Salomon měl v sobě 76 ran po výstřelu z pušky. Nakonec se Američanům i přes ztrátu hrdinného spolubojovníka podařilo Saipan získat pod svou kontrolu.

Medaile cti za zásluhy

Armádní zubař a voják svým činem zachránil mnoho svých kamarádů ve zbrani. Získal za něj i prestižní Medaili cti, nejvyšší americké vojenské vyznamenání, a Salomon je dosud jediným armádním zubním lékařem, komu se dostalo takové pocty. Jak uvádí web allthatsinteresting.com, původně byla žádost zamítnuta. Podle pravidel ženevské konvence totiž zdravotnický personál nemůže bojovat proti nepříteli. Nicméně žádost byla nakonec schválena kvůli zachráněným životům a Salomonově statečnosti.

