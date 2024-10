S Hitlerem až do hořkého konce. Věrný generál Burgdorf

Generál Wilhelm Burgdorf obdivoval Adolfa Hitlera, s nímž zůstal až do posledních dnů v jeho bunkru. Burgdorf byl také jedním z těch, kteří podepsali Hitlerovu poslední vůli.

Věrný a Hitlerovi do posledního dechu oddaný. To byl Wilhelm Burgdorf. Budoucí generál pěchoty německého wehrmachtu se narodil v roce 1895. Bojoval v první světové válce v pluku granátníků. Ve druhé světové válce převzal velení 529. pěšího pluku, u kterého vydržel téměř dva roky. Dostal se nablízko Hitlerovi, zastával funkci velitele pobočníků wehrmachtu u führera. Jak píše web medium.com, byl předním znalcem v oblasti taktiky, a tak se v roce 1935 stal instruktorem na vojenské akademii v Drážďanech.

Delikátní úkol

A byl to Burgdorf, kterému svěřil Hitler delikátní úkol. Souvisel s údajnou zradou polního maršála Erwina Rommela, jenž se měl podílet na odstranění nacistického diktátora v operaci Valkýra. Jak informuje web wehrmacht-history.com, právě Burgdorf hrál klíčovou úlohu v životním osudu polního maršála.

Burgdorf společně s generálmajorem Ernstem Maiselem přijeli v říjnu 1944 za Rommelem a nabídli mu dvě možnosti, z nichž každá pro něho byla bezvýchodná. Buď se s ním bude konat soudní proces a on bude odsouzen jako arcizrádce, který se podílel na spiknutí proti Hitlerovi, nebo spáchá dobrovolně sebevraždu. Rommel zvolil možná nepřekvapivě druhou možnost. Hitlerův úkol tak byl Burgdorfem splněn.

Uprostřed chaosu

Když už se blížila druhá světová válka ke konci, Burgdorf se ocitl s dalšími věrnými uprostřed nefalšovaného chaosu, který vyvrcholil pádem třetí říše. Burgdorf patřil k těm věrným, kteří zůstali s Hitlerem v bunkru až do hořkého konce. Dne 29. dubna 1945 byl společně s dalšími generály a diktátorovými blízkými svědkem toho, jak Hitler podepsal svou poslední vůli. Führer si přál, aby se novým kancléřem stal ministr propagandy Joseph Goebbels, který v této nyní již zcela bezvýznamné funkci vydržel pouhý jeden den.

Dokonalý chaos v bunkru dokumentovala scéna, kdy se rozhodl vedoucí říšského rozhlasu Hans Fritzsche vzít situaci do vlastních rukou a napsal kapitulační listinu, jež měla být adresována sovětskému maršálu Georgiji Žukovovi.

Burgdorf, Hitlerovi vždy oddaný, následoval Fritzscheho do jeho kanceláře a zeptal se jej, zda má v úmyslu odevzdat Berlín Sovětům. Fritzsche na to odpověděl, že to hodlá udělat, načež Burgdorf na něho zakřičel, že Hitler zakázal kapitulaci. Naštvaný generál vytáhl pistoli a chtěl Fritzscheho zastřelit, přítomný radiotechnik mu ale sklepl zbraň a již vypálená kulka trefila jen strop.

Nevyhnutelný osud

Burgdorf se poté nasupeně vrátil do bunkru a už věděl, že právě tam na rozdíl od jeho kolegů, kteří se pokusili utéct z obklíčeného města, skončí i jeho život. V časných hodinách 2. května 1945 se společně s generálem Hansem Krebsem zastřelil kulkou do hlavy. Takto skončil život věrného generála Wilhelma Burgdorfa.

