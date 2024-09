Předchůdce stíhačky F-16: Letoun F-4 Phantom řádil ve Vietnamu i ve válce v Zálivu

Foto: Wikimedia Commons, US Navy, volné dílo

Jeden z nejznámějších letounů vietnamské války, postrach a nemilosrdný zabiják. Nadzvukový stíhací stroj dlouhého doletu byl schopný provozu za každého počasí. Za tři desítky let služby v armádě USA však plnil i další důležité úkoly. Zasáhl do mnoha konfliktů ve druhé polovině 20. století, včetně války v Zálivu proti Iráku a diktátorovi Saddámu Husajnovi.

Zlatým písmem do historie

Jedno z letadel, která se zlatým písmem zapsala do historie, a také stroj, jenž byl od druhé světové války vyráběn v mnohem větších počtech než jiné západní stíhače své doby. Tím vším byl F-4 Phantom, který za dobu, co si pobyl ve službě, zažil opravdu mnohé. Jiným specifikem pak byla skutečnost, že letoun sloužil u námořní pěchoty, letectva i námořnictva. Byl v tomto směru vůbec prvním letounem, který absolvoval trojjedinou službu.

Na dnes již legendárním stíhači se začalo pracovat v 50. letech, jeho vývojem byla pověřena společnost McDonnell Aircraft. První let se uskutečnil v roce 1958, stroj byl o dva roky později zařazen do služby amerického námořnictva a v roce 1963 jej už mohlo využívat letectvo. Jak uvádí web National Interest, stroj také zdolal mnoho leteckých rekordů. Mezi nepopiratelné výhody letounu patřil velký tah motorů, rychlost (zasloužil se o mnoho rekordů na přelomu 50. a 60. let) a robustní konstrukce. Na druhé straně stroj měl také slabinu a tou byl chybějící zabudovaný letecký kanon.

Phantomy odváděly skvělou práci při útocích na pozemní cíle, nicméně letoun mohl být využit také při průzkumu. Cestovní rychlost stíhače činila 941 km/h, maximální 2 389 km/h, dolet 3 065 km a dostup 18 975 m. Zajímavá byla na letounu také výzbroj. F-4 mohla nést až 8 480 kg zbraní na 9 externích závěsnících, klasické a kazetové bomby, laserem naváděné bomby, rakety vzduch-země, protilodní střely, ale i jaderné zbraně. Arzenál letounu tak byl vskutku rozmanitý.

Ve Vietnamu proti sovětským MiGům

Pokud hovoříme o nasazení Phantomu, čekala jej v první řadě horká vietnamská půda, kde se prosadil asi nejvýrazněji. První bojový let vykonal letoun 5. srpna 1964 a následovalo mnoho dalších. Nasazení mělo jasný účel – letouny měly vybojovat vzdušnou nadvládu na vietnamském nebi a zároveň měly být použity pro likvidaci vybraných pozemních cílů. Ve Vietnamu se pak americké letouny pravidelně utkávaly se sovětskými stroji MiG-17, MiG-19 či MiG-21. A vedly si velmi dobře.

Do historie vstoupili především poručík Randall H. Cunningham a poručík William P. Driscoll, kteří 10. května 1972 sestřelili 3 letouny MiG-17. Americké námořnictvo během konfliktu nasazovalo verze F-4B, F-4J a F-4N. Posádky těchto letounů si nárokují 57 vítězství ve vzdušných soubojích při vlastní ztrátě 71 Phantomů v boji (5 z nich sestřelily nepřátelské letouny, 13 protiletecké řízené střely a 53 palba protileteckého dělostřelectva a ručních zbraní). Dalších 54 Phantomů bylo ztraceno při nehodách.

Na konci války ve Vietnamu začaly Phantomy nahrazovat stroje F-14 Tomcat. Velkým zahraničním odběratelem Phantomů byl Izrael. Izraelské F-4 byly nasazovány během arabsko-izraelských válek a hlavně během jomkipurské války v roce 1973. A nutno dodat, že se v těchto konfliktech více než osvědčily.

Phantomy proti Saddámovi

Ani v novodobých podmínkách se Phantomy neztratily, byť už zdaleka nepatřily k nejmodernějšímu technickému výkvětu. Irácký nepřítel je tak mohl spatřit během války v Zálivu v letech 1990–1991 proti diktátorovi Saddámu Husajnovi, kdy Phantomy plnily roli průzkumných letounů a strojů, které byly určeny k likvidaci protivzdušné obrany. Web Britannica uvedl, že při těchto akcích byl ztracen pouze jeden stroj.

Phantomy byly ze služby vyřazeny až po 36 letech služby, v roce 1996. Celkem jich bylo vyrobeno přes 5 000 kusů. Ve službě je i nadále má například Írán, ten svého času provozoval kolem 250 letounů. Letoun používala v minulosti i Austrálie, Egypt či Velká Británie. Phantomy si vybojovaly vynikající reputaci hlavně ve válce ve Vietnamu, ale i potom byly platnými posilami v jiných konfliktech a letectvech dalších států.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Válka ve Vietnamu: Agent Orange, brutální herbicid ze Spolany, zabíjel a mrzačil ve velkém.