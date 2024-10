Kvalita vykoupená extrémní cenou. Stíhač 6. generace má překonat vše, co létá

Program NGAD (Next-Generation Air Dominance), v němž vzniká stíhač 6. generace, má překonat vše, co bylo dosud na tomto poli postaveno. Nicméně nejmodernější zabudované technologie způsobí, že stroj bude extrémně drahý, proto se dočasně projekt zastavil a otázkou je, co bude dál.

Americké letectvo potřebuje perspektivně nahradit ve výzbroji letouny F-22 Raptor špičkovými stíhači 6. generace, které vznikají v programu NGAD. Jde skutečně o ambiciózní projekt, jehož cílem není jen vyvinout dominantní stroj, který v potenciální válce předčí své protějšky, ale zároveň zajistí Americe vzdušnou převahu do roku 2050 a po něm. Nicméně už před několika lety se hovořilo o tom, že program NGAD se může z různých důvodů zpozdit.

Pozastavení nákladného projektu

To ovšem není to zdaleka nejdůležitější, protože program se zdá už nyní velmi nákladný, proto byl dočasně pozastaven. A vedoucí činitelé letectva nyní zhodnocují, jestli se vyplatí dále do NGAD investovat tak vysoké částky jako dosud. Ministr letectva Frank Kendall to vyjádřil jasně: „Dáváme si od projektu pauzu.“ „Jsem si stále jistý, že budeme jednou vyrábět letadlo šesté generace s posádkou,“ řekl dále Kendall, nicméně nezmínil konkrétní časový rámec.

Dobře informovaný americký magazín National Interest uvedl, že cena za jeden letoun v programu NGAD může činit až 300 milionů dolarů. Pro srovnání: v současné době stojí nejmodernější stíhač 5. generace F-35 kolem 80 milionů dolarů a dá se předpokládat, že ve vzdálenější budoucnosti bude navíc cena klesat, protože F-35 se postupně stává standardním letounem NATO. Částka 300 milionů za jednu stíhačku 6. generace je při rozpočtových problémech amerického letectva skutečně horentní suma.

Zdroje i pro jiné programy

V této souvislosti upozorňuje server Army Recognition na to, že může dojít k přehodnocení programu NGAD právě kvůli vysokým finančním nákladům a nutnosti upřednostnit zdroje i pro jiné důležité programy. V posledních měsících již došlo k tomu, že několik strategických programů v rámci amerického letectva bylo přehodnoceno, zejména co se týče rozpočtové oblasti.

Americké letectvo tak zvažuje své priority a jednou z nich je koncept lehkého stíhacího letounu s profilem stealth, tedy obtížnou zjistitelností, jehož pořizovací náklady by byly mnohem nižší než v případě NGAD. Jednalo by se v tomto případě o jednomotorovou platformu, stejně jako v případě již zmíněné F-35. Kromě nižších pořizovacích nákladů by americké letectvo snížilo i náklady na údržbu takového letounu.

Priority jsou také jinde

Pak je zde vidět poměrně jasnou trajektorii, na níž prioritně vystupuje potřeba autonomních vyspělých dronů s umělou inteligencí, tzv. loajálních wingmenů v rámci programu Collaborative combat aircraft (CCA). Ty mají tvořit doprovod stíhačů v roli dalšího nosiče munice, vyměňovat si s pilotem informace a představovat bojovou podporu pilotovanému letounu. Právě koncept loajálních wingmenů může výraznějším způsobem změnit bojiště 21. století, proto se na něj zaměřují nejen USA, ale i další státy.

Je možné, že program NGAD bude pokračovat dál, ale s nižším rozpočtem, kdy se část původně alokovaných peněz přesune na jiné, také důležité projekty. Projekt stíhače 6. generace je tak pro Američany zřejmě daleko větší výzvou, než si sami představovali.

