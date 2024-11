Čína vrací úder. Je nový stíhač J-35A papírovým tygrem, nebo skutečnou hrozbou Západu?

Projekt nového čínského stíhače s profilem stealth, tedy obtížné zjistitelnosti, již dostal přezdívku – Bílý císař. Čína se chce čerstvě prezentovaným letounem přiblížit možnostem Západu, především USA, a rozšířit svou projekci síly v citlivé oblasti Indo-Pacifiku, kde se kříží zájmy velmocí.

Západní kopie, náš vzor

Odhalení modelu na airshow ve městě Ču-chaj tak současně vyvolává otazníky, nakolik je Peking schopen realizovat možnosti nejvyspělejších západních stíhaček. Je známo, že poměrně často kopíruje, většinou s menšími úspěchy, nejen západní vzory a nejen v oblasti leteckého průmyslu. Hovoříme o tzv. reverzním inženýrství.

Co zatím o J-35A víme? Jedná se o středně velký stíhací letoun a jde o dvoumotorovou platformu, jak uvádí server The Diplomat. To je rozdíl například oproti americkému stíhači F-35, jemuž je mimochodem J-35A designově velmi podobný a jenž je osazen pouze jedním motorem, což americkému stroji propůjčuje výhodu – není tak těžký a může více manévrovat. J-35A má konvenční konfiguraci křídel a ocasních ploch.

Málo informací o letounu

Pokud se týče technických specifikací, mnoho toho zatím není známo. Dá se však předpokládat, že pohonnou jednotkou bude dvojice motorů typu WS-21. Ty rovněž tvoří součást stíhače J-35. Server European Security & Defence uvádí, že J-35A je menší než letoun J-20. Jak píše web The Diplomat, stíhač J-35A bude využívat podobnou avioniku jako stíhačka J-20A.

Výzbroj bude tvořena pravděpodobně čtyřmi protiletadlovými řízenými střelami, na další informace jsou čínské zdroje prozatím skoupé. Potenciální hrozbou je podle amerického dobře obeznámeného magazínu National Interest možnost provádění vesmírných operací, což by představovalo hypotetické riziko pro americké satelity.

Čínské vývozní zboží

J-35A může být každopádně v budoucnu výraznějším čínským exportním artiklem, který může na trhu soutěžit například s jihokorejským stíhačem KF-21 nebo tureckým TF Kaan, jehož první let se uskutečnil letos v únoru. Nicméně nedá se předpokládat, že by nový stíhač byl silnější konkurencí pro vyspělé západní stíhače, respektive již zmíněnou F-35.

Na druhé straně se jedná o další zajímavý čínský pokus o technologický posun. Pokud by v již zmíněném Indo-Pacifiku operoval nový čínský letoun společně s bombardérem H-20 a J-20, tedy stroji, které mají profil stealth, pro Američany a jejich spojence by to mohlo představovat vážnější hrozbu a pro Washington nutnost posílit své kapacity právě v této oblasti, pokud by třeba došlo k lokální válce.

