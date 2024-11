A kdo bude prezidentem USA po Trumpovi? Elon Musk!

Lid nechce za prezidenta politika, ale celebritu. Elon Musk, nejbohatší člověk světa a úspěšný podnikatel, to splňuje a mohl by být nástupcem Trumpa. „Volba Elona Muska by pro republikány dávála smysl,“ připouští pro redakci Čtidoma.cz politolog Jan Charvát. Svoje politické angažmá by ale Musk mohl dostat už zanedlouho, Trumpovi by mohl šetřit peníze.

Vymyslel veleúspěšnou Teslu, vyrábí rakety a ovládá nejvlivnější sociální síť na světě. Mimo jiné. Mluví se o něm v podstatě stále. Může být ale i americkým prezidentem? Trend mluví jasně – volby vyhrávají lidé, kteří nepřicházejí zevnitř politických stran, ne zvenčí. „Donald Trump není původně republikán a i původní přístup republikánské strany k němu byl velmi negativní,“ říká pro redakci Čtidoma.cz politolog z Univerzity Karlovy Jan Charvát a říká, že demokratům uškodilo hlavně to, že do voleb nenasadili výrazné osobnosti.

Stranám chybí osobnosti

„Ony ty osobnosti nejsou dál ani u republikánů,“ dodává politolog a poukazuje na to, že Donald Trump nebude mít žádného výrazného nástupce zevnitř strany. „Pokud by se tedy strana nerozhodla nominovat Elona Muska, což by mohla a asi by to dávalo smysl, když se podíváte, jak dopadly tyto volby,“ uvažuje Charvát s tím, že ani Musk prostě nepředstavuje typického zástupce republikánů tak, jak jej dříve Američané vnímali.

Voliči chtějí celebrity

„Voliči prostě už nevolí racionálně. My politologové se máme pořád tendenci odvolávat na nějakou rozumovou volbu, ale už poněkolikáté za sebou narážíme do zdi, voliči prostě racionálně nevolí. A to není problém jen Ameriky, takové tendence jsou všude na světě,“ líčí Charvát a poukazuje hlavně na Evropu, kde v mnoha zemích síla pravicově populistických stran strmě stoupá.

„V současnosti nepřebírají moc politici, ale celebrity, které musí přitáhnout pozornost. Donald Trump do toho se svojí minulostí perfektně sedí. Elon Musk, Joe Rogan. Všechna ta populární jména mají jedno společné. Influencerství na sítích se stalo velice významným momentem a přitahuje pozornost. Oslovují obrovské spektrum lidí, musí se trefit do spojujícího tématu. Musí nabídnout zajímavý obsah,“ říká Charvát. A Trump pochopil, že musí každému voliči nabídnout něco, ačkoliv to ne vždycky může splnit.

Máš peníze? Jsi více slyšet

Stále více podle Charváta také začínají platit věci, o kterých demokratická společnost moc nechce slyšet. „Ukazuje se, že když jste miliardář, tak váš hlas je mnohem silnější, než když jste obyčejný člověk. To je vidět právě na Muskovi, ale nejen na něm. A my nevíme, co s tím,“ krčí rameny politolog a dodává, že podobní lidé mnohdy uveřejňují zavádějící informace, které jen mají lidi přitáhnout na jejich stranu. I když se pak ukáže, že všechno bylo jinak, pomůže to daným politikům prosadit svoje.

S Trumpem si notují

Elon Musk dal na Trumpovu kampaň minimálně 130 milionů dolarů. Očekává se, že se při jeho mandátu začne angažovat v politice. Jak mapuje americký Fortune, jejich názory na jednotlivá témata jsou velmi podobné. Jediná oblast, ve které se zásadně neshodují, je čistá energie a ekologie. Pro někoho, jako je Elon Musk, vlastník výrobce čistě elektrických vozů Tesla, je důraz na čisté energie naprosto zásadní, Trump dlouhodobě označoval klimatické změny za podvod. To ale rozhodně není natolik zásadní rozpor, aby neumožnil Muskovi převzít po Trumpovi otěže.

Musk jako ministr šetření

„Máme novou hvězdu. Zrodila se hvězda: Elon,“ řekl Trump a pochválil Muska ve svém vítězném volebním projevu. „Je to charakter. Je to zvláštní chlap. Je to super génius. Musíme chránit naše génie,“ řekl Trump dále. Teď se očekává, jakou funkci Donald Trump Muskovi svěří. Al Jazeera připomíná Trumpův dřívější návrh, že by se jeho spojenec mohl stát „tajemníkem pro snižování nákladů“ v jeho kabinetu. Tedy že by odhaloval neefektivitu ve státních institucích a šetřil peníze. Taková funkce by mu mohla vynést poměrně velkou popularitu, která by mu při případných prezidentských volbách výrazně pomohla.

KAM DÁL: Babišova tajemná zrzka Aneta vystoupila ze stínu