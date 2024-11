Babišova tajemná zrzka Aneta vystoupila ze stínu

Hnutí ANO má novou hvězdu – Anetu Zicklerovou. Půvabná zrzka, která byla označena za údajnou Babišovu milenku, vystoupila na sociálních sítích ze stínu a stala se jednou z oficiálních tváří hnutí ANO. A svým sledujícím dala nahlédnout i do svého soukromí.

„Čau, já jsem Aneta a tady pracuju,“ říká Zicklerová na prvním videu, které zveřejnila na svém nově otevřeném profilu, a kamera zabírá sídlo hnutí ANO. „Zdravím své sledující, kteří tady zůstali, i když jsem skoro dva roky nebyla aktivní, a taky zdravím ty nové. Hodili jsme si v týmu korunou, kdo bude občas točit videa, která budou uvádět některé politické záležitosti na pravou míru. Protože vyznat se v tom, co se v politice děje, není úplně jednoduché, že jo, a hlavně to asi nebaví úplně každého,“ říká Aneta neformálně. „No a proto jsem tady já, tak doufám, že vás to bude bavit,“ dodává.

Dělá mu sociální sítě

Zicklerová je v Babišově týmu už od roku 2022, v počátku měla na starosti hlavně Instagram, byla řadovou členkou týmu spolupracovníků. Kariérně postoupila až poté, co v Babišově týmu skončil Marek Prchal, člověk, který byl z velké části odpovědný za Babišův obrovský úspěch v politice. „Začala mu dělat téměř veškerý obsah na sítě, v podstatě to převzala po Marku Prchalovi. Videa, slepice a další věci, to dělají spolu,“ uvedl zdroj Deníku N v dubnu. V této době se totiž začalo spekulovat o tom, že Babiše s krásnou Anetou pojí více než pracovní vztah.

Babiš prý zalovil na pracovišti

O jejich údajném milostném poměru jako první napsal Blesk, který se odvolával na nejmenované Babišovy kolegy z hnutí ANO. Vztah měl podle zákulisních informací trvat nejméně rok, tedy minimálně po tu dobu, co Babiš už neveřejně žil v odloučení se svou manželkou Monikou. Oficiální rozchod oznámili s Monikou právě v dubnu, informace o Zicklerové pak na veřejnost prosákly pár dní poté. Ze začátku se ani jeden z dvojice k vztahu nevyjádřil, Andrej Babiš jej pak popíral.

S Monikou to nevyšlo

Nevybočovalo by to ale z Babišova modu operandi. I svou předchozí partnerku si totiž vybral na pracovišti. Když v roce 1992 nastupovala jako sekretářka do Lovochemie, řediteloval tomuto podniku tehdy ještě poprvé ženatý Andrej Babiš. Svůj vztah oficiálně přiznali v roce 1997, v roce 2000 se jim narodila dcera Vivien, o čtyři roky později syn Frederik. Rodným jménem Monika Herodesová začala, údajně kvůli dětem, používat jméno Babišová už v roce 2013. Svatba s Babišem však proběhla až v roce 2017 na mediálně pořádně propíraném Čapím hnízdě.

Šťastné manželství ale vydrželo jen pár let. „Po třiceti společných letech plných vzestupů, pádů a nezapomenutelných zážitků jsme se s Monikou rozhodli, že naše cesty se nyní rozdělují. Jako rodiče dvou úžasných dospělých dětí si nejvíce přejeme zachovat rodinnou harmonii,“ napsal Andrej Babiš na Facebook a žádal o zachování soukromí.

