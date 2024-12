Mata Hari – luxusní společnice a dvojitá agentka. Před popravou odmítla pásku přes oči

Jméno orientální tanečnice vstoupilo do historie jako synonymum pro svůdnou nizozemskou kurtizánu, která kromě smyslného vlnění uměla plnit špionážní úkoly, a to hned pro dvě velmoci. Zpočátku to však rozhodně nevypadalo na to, že Mata Hari, občanským jménem Margaretha Geertruida Zelleová, prožije krátký, ale na události bohatý život. Narodila se v roce 1876 do rodiny prosperujícího kloboučníka. V 18 letech se provdala za mnohem staršího kapitána nizozemské armády Rudolpha MacLeoda. Jenže manželství bylo sotva šťastné, byť jí její muž dopřával plnými hrstmi. Čas trávila na exotické Jávě a na Sumatře.

Tanečnice a milenka

Na počátku 20. století přijela do Paříže, kde se začala živit jako spoře oděná orientální tanečnice, a to velmi úspěšně. Jak píše server history.com, se svými vystoupeními projela celou Evropu. Mata Hari využívala své ženské zbraně, dokázala se vlísat do přízně řady bohatých mužů a stala se jejich intimní společnicí. Mnozí z nich byli dobře situovaní vojenští důstojníci. A také značně rostlo její sebevědomí, její smyslné tance, na tu dobu velmi odvážné, diváky táhly.

Špionka a dvojitá agentka

Po vypuknutí první světové války čekala na Matu Hari jiná než taneční dobrodružství. Necítila se v Berlíně příliš bezpečně, a tak zamířila do rodného Nizozemí. Osudovým se jí stalo setkání s agentem Karlem Kramerem, německým konzulem v Haagu, který ji naverboval do služeb německé rozvědky.

Exotická tanečnice dostala vyplacenou odměnu 20 000 franků a mohla nyní pracovat pro Němce. Nicméně aktivity tanečnice zachytili rovněž agenti britské tajné služby, kteří měli Kramera v hledáčku.

V roce 1916 byla tanečnice prozrazena, francouzská kontrašpionáž tuto informaci dostala od britských kolegů. Francouzi se rozhodli rychle jednat a chtěli Matu Hari získat pro sebe. Nabídli jí finančně zajímavou spolupráci, a tak žena, která měla tolik ráda vůni peněz, ani tentokrát neváhala. Nyní dvojitá agentka, která jaksi opomněla zmínit, že její dohoda s Němci stále platí, tak měla napilno. Současně bylo jen otázkou času, kdy spadne klec a vytěžovaná špionka bude prozrazena.

Prozrazení a poprava

Stalo se tak na počátku roku 1917, kdy Francouzi pojali vážné podezření, že Mata Hari je ve skutečnosti dvojitou agentkou. Francouzské úřady ji obvinily ze špionážních aktivit ve prospěch Německa a ze smrti až 50 000 francouzských vojáků, ačkoli neexistovaly žádné důkazy, které by toto tvrzení věrohodně podporovaly. Tak či onak zatčení znamenalo konec slavné tanečnice a špionky v jednom. V červenci 1917 žena stanula u vojenského tribunálu a verdikt za její skutky se dal v tomto případě čekat.

Když 15. října 1917 Matu Hari vedli na popraviště ve francouzském Vincennes, odmítla pásku přes oči a prý měla v poslední den svého života povznesenou náladu. Byla smířená se svým osudem. Někteří členové popravčí čety měli údajně problém sprovodit mladou ženu ze světa, nicméně tři kulky, které ji z celkem dvanácti zasáhly, byly smrtelné.

Jak uvádí web Britannica, v roce 2017 Francie zveřejnila některé dokumenty týkající se Maty Hari. Není bez zajímavosti, že mnohé vedly k závěrům, že tanečnice a špionka se stala jakýmsi obětním beránkem francouzských úředníků, kteří hledali někoho, koho by mohli obvinit z neúspěchů země ve válce.

