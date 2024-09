Rocková slavice Petra Janů a trapasy na cestách

Kromě nezapomenutelných koncertů se tato zpěvačka setkala i s řadou kuriózních a někdy i pikantních situací, které by se daly směle nazvat rockovými aférkami. V tomto článku se podíváme na to, jaká dobrodružství zažila tato diva na svých cestách.

Rockerka tělem i duší hodně putovala po Čechách i do zahraničí. Vystupovala v Semaforu a měla to štěstí stát se zlatou slavicí. Aktuálně koncertuje se svou kapelou Amsterdam již jen po Čechách, jak se dočteme na www.petrajanu.cz. Přečtěte si dva příběhy, které se staly při jejích cestách.

Manžel ji vyhnal na mráz

Zpěvaččin manžel Michal Zelenka plnil dlouhá léta roli jejího manažera. Vždy měsíc dopředu ji informoval, jaký koncert bude mít příští měsíc. Kde, s kým a jak bude vystupovat. „Jednou jsem si přečetla, že jedu do Karlových Varů do hotelu Pup na ples. Byl začátek března, opravdu hnusné počasí, zima. Přijela jsem k hotelu, zaparkovala a začala vytahovat kostýmy, šminky a prostě všechno, co jsem měla s sebou,“ vysvětluje Petra Janů.

Jednalo se o nóbl akci, na kterou měla připravené velké róby, které nebyly zrovna nejlehčí. Když přišla na recepci, koukali tam na ni jako na zjevení. Fór byl v tom, že koncert se konal až další měsíc ve stejném datu. Zpěvačka byla na manžela pěkně namíchnutá, ale brzy vychladla. „Když jsem potom za měsíc přijela, tak mne vítali opravdu s otevřenou náručí a měli se o čem bavit. Říkali: Dneska jste tady konečně správně,“ vypráví zpěvačka.

Bez občanky a bez řidičáku

Další trapas se udál cestou na chalupu do jižních Čech, když s ní cestoval její černý kokřík. U Soběslavi ji zastavili policajti a požadovali řidičský průkaz. Ona si s hrůzou uvědomila, že všechny doklady nechala doma. „Když jsem se zeptala, co jsem provedla, řekli mi, že jsem na čtyřicítce jela šedesát,“ svěřila se Petra Janů.

Právě se chystala ospravedlnit svůj přestupek, a tu ji zachránil její pejsek. Pozvracel se jí přímo do klína. Poté v zoufalství policajtům přiznala, že řidičák a občanku zapomněla doma na kuchyňském stole a jede na chalupu. „Oni když viděli to moje strašné neštěstí, tak jeden z nich to nakonec nevydržel a řekl: Prosím vás, já teď na vás budu ještě chvilku mluvit, budu vám jako přísně domlouvat a vy se pak seberte a odjeďte, ať vás už tady nevidím,“ vypráví zpěvačka.

Petra Janů? Ta se nudit rozhodně nemůže. Její život je jako nekonečný sitcom, kde hlavní roli hraje ona sama a vedlejší role obsazují nejrůznější dopravní prostředky, hotely a zvířátka. A tak se nechte překvapit, co dalšího se v životě této nezkrotné rockové divy ještě odehraje. Jedno je jisté – nuda rozhodně nehrozí!

Zdroj: autorský článek spolu s dalšími zdroji (www.petrajanu.cz, Robert Rohál: Trapasy slavných)

