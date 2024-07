Černochová chce cvičit Ukrajince v Česku, Fialově vládě to zlomí vaz

Ukrajina by mohla získat desetitisíce bojeschopných mužů. Řeč je o programu, do kterého se mohou zapojit hlavně ukrajinští uprchlíci před válkou v bojeschopném věku. V Polsku zřídili speciální ukrajinskou legii, kam dobrovolně vstupují uprchlíci. Ti dostávají polský výcvik, ale následně nastupují do ukrajinské armády. Když si svoje odslouží, mohou se vrátit zpět do Polska, kde často žijí jejich rodiny. Do legie se podle informací deníku Kyiv Independent přihlásilo několik tisíc lidí.

Černochová má plán

„Považuji za dobrý přístup ten polský, s legiemi,“ říká k plánu česká ministryně obrany Jana Černochová. „Určitě celá řada ukrajinských občanů chce pomáhat své zemi, ale úplně se jim nechce vracet na Ukrajinu, kde nevědí, co by je čekalo. Kdežto tady, i s některými známými, kde by byli součástí týmů, si myslím, že by to dávalo smysl,“ prohlásila v pořadu Interview ČT24. Ministerstvo obrany pak potvrdilo, že polskou smlouvu prozkoumá pro případné použití v Česku.

Plán neprojde, říká expert

O mnoho složitější je však politická rovina celého plánu, jak potvrzuje politolog Jan Charvát. Pro vládu Petra Fialy by totiž mohla znamenat doslova katastrofu. „Zatímco v Polsku mají po volbách, tak my máme před volbami,“ shrnuje jednou větou celý problém. „Kdyby to dokázali zorganizovat bleskurychle, tak by to mohli zkusit. Ale i vládě musí být jasné, že tohle by byl velký náboj pro opozici, která by se do toho okamžitě zahryzla,“ vysvětluje.

Vojáci důležitější než tanky a rakety

„Je to určitě logické a pochopitelné, souvisí to s tou debatou, že Ukrajina prostě nemá dostatek vojáků, že spousta lidí odešla, že v uprchlických vlnách bylo mnoho bojeschopných mužů. A spoustu z nich tu žilo i před válkou. Ne všichni se na tu Ukrajinu vrátili, ne všichni vstoupili do obranných složek a teď se to řeší napříč Evropou,“ doplňuje Charvát a říká, že by to mohlo být přesně doplnění lidí, které Ukrajina při obraně proti ruskému agresorovi potřebuje. „Možná by to bylo důležitější než to, že tam posíláme tanky a rakety,“ glosuje politolog.

Násilné vracení Ukrajinců nemá smysl

Podle Charváta je také samozřejmé, že mnoho lidí, kteří z Ukrajiny odešli, tady zůstane. Zvláště pak ti, kteří přišli na Ukrajině o všechno a tady se byli schopni uchytit na pracovním trhu. Důležité ale teď je, aby se ti, kdo mohou, vrátili bojovat. „Můžeme to zkusit po zlém, násilím, ale je jasné, že lidé, které přivezete na Ukrajinu v dobytčácích, dobrou armádu prostě a jednoduše nevybudují, a Ukrajina nebojuje jako Rusko, takže živé vlny nezkušených branců jsou jí na nic,“ uzavírá Charvát. Plán na výcvik Ukrajinců v Česku tak možná narazí na nepřekonatelné politické překážky.

