Chtěla si šplhnout, nevyšlo to. Babiš v přímém přenosu u Xavera zpražil svoji poslankyni

Andrej Babiš byl v neděli hostem přímého přenosu pořadu Xaver Live. Pořad příliš nevystoupil z řady Babišových živých vystoupení, kde ať se jej moderátor zeptá na cokoliv, v drtivé většině případů to dopadá tak, že Babiš se dostane oklikou ke svým prohlášením vůči vládě, na čemž zakládá většinu svého programu. Předseda hnutí ANO působil poměrně umírněně až do té doby, kdy mezi dotazy diváků začaly přistávat i dotazy od jeho poslanecké kolegyně z hnutí ANO. Když Luboš Xaver Veselý přečetl její jméno, Babišův výraz ztuhl a začal to být úplně jiný příběh.

Pustila si pusu na špacír

„Berenika Peštová, 129 korun,“ přečetl Xaver jméno z obrazovky, kde diváci s dobrovolným příspěvkem mohou pokládat hostovi peníze. „Ježiš,“ řekl jen krátce Babiš. Poslankyni zajímalo, jak se bude řešit obnova staveb se stále nefunkčním digitalizovaným stavebním řízením. Babiš ale zřejmě ihned nepochopil účel dotazu a nebral poznámku poslankyně jako nahrávku, ale podle jeho reakce spíše jako útok. „Já nevím, proč se mě na to ptá,“ říkal rozpačitě. „Tak měla napsat, že pirát Bartoš není schopen ničeho,“ začne lamentovat Babiš s hlavou v dlaních. Následuje několik vět tradičních útoků na Piráty.

Taková malá studená sprcha ale poslankyni zřejmě nestačila. „Peštová ještě píše: Evropa se podílí sedmi procenty emisí a teď pácháme harakiri. Je to potřeba zastavit,“ cituje ji dál Xaver. Babiš se při tom pobaveně směje a gestikuluje ke komusi, kdo stojí za kamerou. „Proč to píše? To víme, že to potřebuje zastavit,“ říká s nepokrytým zlomyslným pobavením Babiš. Následují klasické naučené věty. Je ale vidět, že Babišovo pošklebování se jejím větám Xavera velmi zaujalo.

Peštová nehrála podle Babišova plánu

„A proč by to neměla psát? Já jsem to nepochopil, proč se rozčilujete,“ ptá se Xaver. „No, mě baví, že naše, tedy moje poslankyně, mi píše, že to máme zastavit. My to chceme zastavit,“ říká Babiš, který buď nepochopil, že se jej poslankyně snažila podpořit v online diskusi k pořadu, nebo nebyl spokojen se způsobem, jakým to dělala. Jak je ale vidět, poslanec je v hnutí ANO něco jako majetek a v momentě, kdy dělá něco neplánovaného, o čem předseda dopředu nevěděl, příliš to nedokáže ocenit, spíše naopak. Na první pohled úsměvná scénka tak přisvědčuje příběhům o tom, že v ANO prostě demokracie nevládne. Babišovy nevěřícné pohledy do zákulisí zřejmě na jeho realizační tým jsou tomu svědkem.

Zarytá obhájkyně Babiše

Berenika Peštová mimo jiné proslula svými plamennými projevy v poslanecké sněmovně. Zvláště angažované pak byly, když se jednalo o nelichotivé minulosti Andreje Babiše v souvislosti s angažmá v řadách Státní bezpečnosti. Peštová se tehdy jala poslancům vysvětlovat, že ne všichni estébáci byli stejní. „Takže když se tady rozčilujete, kdo byl a nebyl v StB, ano, byli tam i slušní lidi,“ hřímala ve Sněmovně zvýšeným hlasem na vládní poslance. „Jojo. Všichni se rodíme jako slušní lidé. Neslušnými se stáváme svými pozdějšími činy. Třeba podpisem spolupráce s totalitní tajnou policií,“ komentoval to později na sociálních sítích Vít Rakušan.

„Možná to myslí tak, že když vás estébáci vytáhli v noci z postele, tak vám aspoň podali kabát, než vás odvezli na Bartolomějskou vymlátit z vás přiznání,“ reagovala na ni poslankyně ODS Veronika Vrecionová. Peštová se následně omluvila, že nemyslela StB, ale KSČ. Tak jistě. Nakolik je Peštová motivována skutečně svými názory a nakolik jí strach z Andreje Babiše velí mu ještě více podlézat, nám soudit nenáleží. Andrej Babiš kolem sebe takové lidi prostě potřebuje, ať už je jejich motivace jakákoli.

KAM DÁL: Povodně v Praze: Dobové fotky ze dnů, kdy starý Karlín zničila voda