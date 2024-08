Dominik Duka přirovnal olympiádu k nacistické propagandě. Putinův srp a kladivo mu ale nevadily

Dominik Duka se pustil do rozumování o olympiádě v Paříži. Prohlásil, že sloužila jakési propagandě. A opět odhalil, že katolická církev nikdy nepřekročí stín zapšklých starých mužů, ke kterým některé informace doplují s obřím zpožděním, některé vůbec. Na základě neúplných nebo špatných informací pak dělají ukvapené závěry, kterým nutí přizpůsobit se své důvěřivé ovečky. Kde však byl, když si z her udělal Putinův režim komunistickou propagandu?

Pořadatelé zneužili sportovce ke svým vlastním cílům, které ohrožují lidstvo. To píše Duka v úvodu svého příspěvku na blogu, kde následně v pěti zdlouhavých odstavcích jaksi dokazuje, že několikaminutový odkaz na antické bohy na zahájení olympiády byl ve skutečnosti odkazem na Poslední večeři. Ať už to byl odkaz na cokoliv, Duka dává čtenářům zevrubný historický exkurs do historie olympijských her, načež si bere na paškál ty současné.

Olympiáda popírala lidskou identitu, tvrdí

„Vytvořil se trojlístek olympiád 1936 Berlín, 1980 Moskva a nyní 2024 Paříž. Olympiáda nastolila mír. Proto zmíněné tři olympiády odporují těmto zásadám. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům: k nacismu, ke komunismu a k novým ideologiím, které nám vlastně říkají, že neexistuje lidská identita. Z toho důvodu také ale neexistuje právo a neexistuje ani potřeba míru a přátelství. Muž, který bije ve sportovní disciplíně boxu ženu, je toho potvrzením,“ blouzní v příspěvku. Uvádí přitom informace, které již byly mnohokrát vyvráceny či nedávají žádný smysl. Rozebereme si je od začátku.

Před lety drag queens nevadily

Neexistující lidskou identitu, právo, mír a přátelství zřejmě Duka vycítil z toho, že na obrazovce viděl muže převlečené za ženy a naopak. Dokonce možná i transsexuály! Chápeme, že pro čelního představitele katolické církve je to i v roce 2024 šokující, nicméně rozhodně nešlo o první olympiádu, kde se něco podobného dělo. Škoda, že v roce 2000 nesledoval třeba zahájení her v Sydney, kde také vystupovaly drag queens, které podle něj popírají lidskou identitu. Bít na poplach a bojovat za mír by totiž mohl hned o 24 let dříve.

Duka omílal vyvrácené nepravdy

Pozastavme se nyní u výroku, který obsahuje zřejmě nejpropíranější kauzu olympiády, o kterou se Duka otírá poté, co na to vyslovil názor skutečně každý včetně fundovaného rozboru rappera Rytmuse. „Muž, který bije ve sportovní disciplíně boxu ženu, je toho potvrzením. Ptám se: kde je Istanbulská smlouva, kde jsou její obhájci?“ hřímá v příspěvku Duka tisíckrát vyvrácenou informaci o alžírské boxerce, která je ženou trpící genetickou poruchou.

Testy, které by dokazovaly zvýšenou hladinu testosteronu, nikdy nikdo neviděl. A i kdyby to tak bylo, v rámci boje za mír a přátelství ji Duka šmahem označuje za muže, bez jakékoliv diskuse či ohleduplnosti k lidem, kteří za svůj zdravotní stav nemohou, a rovnou by ji chtěl trestat podle světských úmluv zaměřených proti zločincům. Jak křesťanské, Vaše Eminence!

Srp a kladivo v Soči

Když už jsme u zneužívání olympiády k propagandě, je škoda, že se Dominik Duka buď nedíval, nebo smířlivě mlčel, když se při zahájení zimní olympiády v Soči vesele tleskalo srpu a kladivu, symbolům režimu, který má na svědomí odhadovaných sto milionů lidských obětí po celém světě. Mohl to také zmínit ve svém výčtu.

Show tehdy tleskal i předseda olympijského výboru Thomas Bach, věrný přítel Vladimira Putina a člověk, který je na ruské výplatní pásce. Zda Duka mlčel ze sympatií k Rusku, či z dočasné slepoty, nebylo jasné, dokud se nezačal zastávat ruských vojáků znásilňujících ukrajinské ženy. Ukrajinským obětem znásilnění poradil, aby se bránily houkadly.

Duka jako páter Koniáš

Není divu, že Dominik Duka reaguje na výše zmíněná témata tak, jak reaguje. Jako zpátečnický páter Koniáš reprezentuje přesně to, co katolické církvi brání překročit svůj temný stín a vystoupit z role zkostnatělé instituce, která sice hlásá vznešená pravidla, sama je ale zevnitř mnohdy více prohnilá než svět, který tak ráda kritizuje. To lze ostatně vyčíst i z Dukovy reakce na přisprostlou divadelní hru, kterou Duka nevydýchal a doprohrával se až k Ústavnímu soudu. Až pak dal svobodě slova a uměleckého projevu pokoj. Snad dá pokoj i olympiádě. Katolíci už by si do čela zasloužili někoho, za koho se věřící nebudou muset stydět, protože mluví z cesty.

