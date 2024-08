Dvojí metr Andreje Babiše: Když byl obviněný, držel se zuby nehty, svoje lidi ale v průšvihu potopí hned

Všichni jsme si rovni, ale někteří z nás jsme si rovnější. Asi tak by se dala shrnout politika hnutí ANO v momentě, kdy má některý z jeho členů problém. Když nejde o vysokého činitele strany a jeho jméno začne vyvolávat v mediálním prostoru negativní konotace, zvláště ve spojitosti s korupcí, má takový člověk v podstatě jen jednu jistotu – v hnutí ANO brzy skončí. Pokud tedy není Andrej Babiš nebo někdo z jeho blízkých spolupracovníků.

Babiš Hrabáče odepsal předem

Skvěle je to vidět na současné kauze chomutovského primátora Marka Hrabáče. Ten totiž obrazně řečeno teprve seděl v policejním autě cestou na stanici, a šéf hnutí Andrej Babiš už jej odepsal. Přes iDnes.cz lakonicky vzkázal, že „pokud bude Hrabáč mezi obviněnými, ANO se s tím vypořádá okamžitě a rázně“. Žádná podpora spolustraníka, žádná presumpce neviny, nic takového se nekonalo. O den později bylo jisto – Hrabáč v ANO končí a jeho jméno bude vyškrtnuté z první příčky ústecké kandidátky hnutí bez náhrady.

Když má průšvih Babiš, nic se neděje

Babiš tak předvádí naprosto obrácený postup oproti tomu, kdy byla obvinění vznesena proti němu. Ze svých funkcí neodstoupil ani při podezření, ani při obvinění, a dokonce ani při tom, kdy byl kvůli kauze Čapí hnízdo přímo obžalován. Tehdy vznikl jeden z jeho výroků, který bude jako příklad arogance moci předkládán ještě velmi dlouho. „Já vám jenom chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nechť si to všichni zapamatují. Nikdy,“ řekl Babiš tehdy novinářům, když odlétal do Bruselu a na domácí půdě se právě neřešilo nic jiného než kauza Čapí hnízdo, kterou tehdy opozice spojovala s existencí jeho vlády.

Šéfův obhájce Nacher mlčí

Babišův stranický kolega a věrný obhájce na sociálních sítích, poslanec Patrik Nacher, by o tom mohl natočit jeden ze svých pořadů s přiléhavým názvem Dvojí metr. Tentokrát by ale musel tepat svého šéfa a čert ví, zda by neskončil stejně jako Hrabáč. Toho si samozřejmě všimli i komentátoři na sociálních sítích. „Pan Nacher ještě nepřišel na nějakou kloudnou odpověď k momentální situaci. Nehoňte ho. Má toho nad hlavu. ANO je stádo korupčníků a on se musí ohánět. Babišovo rčení ‚veď kradnů všici‘ nemusí voličům stačit,“ opírali se na Twitteru do Nachera. Exkandidát na pražského primátora pak přišel pouze s lakonickým komentářem. „Velký kňů, natočte si to sám,“ vzkázal Nacher kritikům dvojího metru.

Babišovy voliče to nezajímá

Redakce Čtidoma oslovila politologa Jana Charváta s otázkou, jaký vliv to může mít na výsledek zářijových voleb do Senátu a krajských zastupitelstev. Podle něj však Babišovy voliče podobný skandál příliš neovlivní. „Moc je to nepoškodí. V minulosti už jsme podobné věci viděli, ta důvěra a ochota volit Andreje Babiše prostě vyplývá z jiných pohnutek, než je jeho čistota. Ten jejich argument je v zásadě vždy podobný: Všichni kradou, tak co se děje, proč by se to mělo řešit v případě Babiše a jiných ne,“ říká politolog a opakuje, že skandál na chomutovské radnici zřejmě dopad na výsledek mít nebude. Zda se jeho předpovědi vyplní, bude možné vidět už 21. září.

