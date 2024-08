Babiš má problém: Jeho jedničku v Ústeckém kraji sebrala policie, náhradníka nestihne

Kandidátka ANO do krajských voleb v Ústeckém kraji zřejmě zažije změny. Chomutovského primátora Marka Hrabáče zatkli policisté kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. Pokud se to potvrdí, mohlo by to pro Andreje Babiše znamenat citelnou ztrátu v kraji, který je tradičně baštou jeho hnutí.

Policisté v úterý ráno zadrželi nejen chomutovského primátora Hrabáče, ale i dalších devět lidí. V Chomutově zasahovali na radnici, jedno z policejních aut stálo i před domem, ve kterém tento politik bydlí. Chomutovská radnice je obehnána policejní páskou a dovnitř Hrabáčovy kanceláře nikdo nesmí. „Je zapečetěná kancelář pana Hrabáče, budou ji s největší pravděpodobností prohledávat,“ uvedl pro České noviny hejtman Jan Schiller. Toho se zatýkání netýkalo.

Není to první problém

V Ústeckém kraji jde již o druhou kauzu, která se týká právě manipulování veřejných zakázek. V únoru zasahovali v sídle Krajské zdravotní společnosti, která zajišťuje zdravotní péči zejména v Ústeckém kraji, také policisté. Šéf společnosti Petr Malý si už vyslechl obvinění z ovlivňování zadávání zakázek, kde škoda jde do stovek milionů korun, a dokonce se zkoumá, zda nedošlo ke zneužívání evropských dotací. Zda oba případy souvisí, zatím není jasné.

Babiš v průšvihu

Politický problém by takové zatýkání mohlo znamenat i pro Andreje Babiše, který se velmi rád podezřeními z korupce strefuje do svých politických soupeřů. Teď má však jednička jeho kandidátky ve velmi důležitém kraji pořádné problémy a na hledání silného lídra kandidátky je už pozdě – listiny byly uzavřeny a z kandidátek se už tak může jen škrtat. A zatímco se také Babiš rád strefuje do svých oponentů na sociálních sítích, po zatýkání v řadách jeho hnutí mlčí. Přes iDnes.cz pouze vzkázal, že „pokud bude Hrabáč mezi obviněnými, ANO se s tím vypořádá okamžitě a rázně“.

Hrabáč je jen další ze seznamu, říká opozice

Zatýkání Babišových lidí v Ústeckém kraji samozřejmě nenechávají chladné jeho největší politické soupeře. „Další ‚Hrabáč‘ z partičky korupčníků hnutí ANO zadržen. Ten seznam podobných ‚Hrabáčů‘ už je hodně dlouhý,“ napsal si na twitterový účet poslanec Lukáš Vlček ze STAN.

Europoslanec Tomáš Zdechovský si neodpustil ironii: „Ufff, ještě že tu máme protikorupční hnutí ANO 2011 a Lepší vládu (stínová vláda hnutí ANO, pozn. red.). Pan primátor Hrabáč z ANO šel určitě jen kolem a nestačil to nahlásit,“ napsal si na svůj profil na výše zmíněné sociální síti. A nebyl by to Miroslav Kalousek, kdyby si k Babišově nevoli také nepřisadil. „Marek má na Andreje telefon. Asi to byla hodně horká linka,“ napsal si.

Babiš sliboval zatočit s korupcí

Babiš je totiž jeden z největších kritiků korupce u nás a právě nespokojenost s uplácením jej podle jeho slov vedla k založení hnutí. „Není to o tom, kdo tady co ukradl, ale o tom, aby tito lidé přestali krást a přestali se angažovat v našem veřejném životě. Není možné, aby tuto zemi znovu řídili lidé, kteří způsobili situaci, ve které se nacházíme. Dluhy, skoro žádné investice, zmrazování příjmů občanů a hlavně korupce, kam se člověk podívá,“ tepal naši politickou scénu Babiš. Předně by si ale měl jako vždy zamést před vlastním prahem.

