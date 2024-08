Fotky pěkné, ale sloužíte estébákovi. Schillerová to schytala za květiny obětem okupace

„Srpen 1968. Už 56 let uplynulo od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. I přes hrdinství těch, kteří se postavili hrubé síle, se nám svoboda a demokracie ještě na dlouhých 21 let vzdálily. Myslím na nevinné oběti okupace a skláním se před odkazem Františka Kriegla, Danuše Muzikářové, Natálie Gorbaněvské a stovek dalších,“ zavzpomínala na pochmurné události na sociální síti X a text doplnila několika fotografiemi, jak pokládá květiny. Jak to tak bývá, ne všichni komentující s ní souzněli.

„Fotky máte pěkný, ovšem sloužíte estébákovi,“ naráží na komunistickou a špiónskou minulost předsedy hnutí ANO, který podle soudu podepsal spolupráci právě s komunistickými rozvědčíky. Jeho protižaloby, ve kterých argumentoval, že je ve svazcích veden neoprávněně, všechny slovenské soudy včetně toho ústavního zamítly. „Paní poslankyně, sloužíte dlouhé roky komunistovi a estébákovi. Tito lidé vstup vojsk Varšavského paktu otevřeně podporovali. Tím zcela popíráte tento váš post. Jste jen pokrytecký lhář, který chce vypadat hezky,“ nebere si servítky další komentující.

Chtěla místo výzbroje stavět dálnice

V souvislosti s chválením těch, kteří se postavili hrubé síle, je třeba připomenout i další výroky, které Schillerová pronesla v podcastu Crunch, když reagovala na slova náčelníka generálního štábu. „To nejsou investice do tanků, které nás někam posunou. Nebo do nějakých střel. My potřebujeme investovat do dopravní infrastruktury. Určitě ne být připraveni na válku, jak říká šéf generálního štábu Řehka. Když čtu jeho vyjádření ‚Připravme se na válku‘, my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru,“ řekla tehdy moderátorovi Čestmíru Strakatému. Jakkoliv tedy obdivuje lidi, kteří se Rusku postavili, její dřívější slova ji usvědčují z toho, že by to zřejmě sama neudělala.

Babiš by klidně zradil Poláky

Za připomenutí stojí také slova Andreje Babiše, který se v jedné z prezidentských debat nechal unést a prohlásil, že by za Česko nesplnil jeho závazky a v případě napadení Polska Ruskem by sousedům nepomohl. „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,“ řekl tehdy s tím, že by „v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války“. Skutečně dokonalá ukázka člověka, který nejen že se nepostaví hrubé síle, ale ani nepomůže spojenci v nouzi. Ironií je, že po svém vzkazu Babiš pokračoval v kampani pod heslem „jsem diplomat“. Jistě, Poláci by mohli vyprávět. Není divu, že Alena Schillerová pak musí obdivovat lidi z odboje, protože její šéf rozhodně odvahu vůči hrubé síle (byť jen hypotetické) neprokázal.

Ministryně sociálních sítí

Exministryně financí ale neváhá využít sebemenší příležitost k tomu, aby byla před volbami na sociálních sítích co nejvíce vidět. A dbala o to i tehdy, když ze státních peněz ještě jako šéfka resortu, který se stará o rozumné hospodaření Česka, vyhodila dva miliony za fotografa a kameramana, kteří se za peníze daňových poplatníků starali hlavně o to, aby jí to na sociálních sítích slušelo. Teď si je zřejmě platí ze svého, nicméně by se jí zřejmě hodil i nějaký tvůrce textů. Lidem totiž paměť hned tak sloužit nepřestane.

