Já bych se Schillerové za TikTok nesmál, varuje expert

Alena Schillerová na TikToku moc dobře ví, co dělá

Alena Schillerová jako porce hranolek, jako amatérská tanečnice a jako popelka sklízí úspěch u lidí a posměch u politických oponentů. Zvláště před posměchem však varuje jeden z předních českých politologů. Schillerová podle něj pochopila něco, co ostatním politikům bude ještě trvat.

„Tak to pochop, už je konec,“ napodobuje Alena Schillerová rappera Rytmuse na tiktokovém videu na svém profilu. Imituje tak prý peněženku Čechů koncem měsíce za vlády Petra Fialy. V dalším videu na známou písničku kapely Black Eyed Peas jmenuje dny, kdy neúnavně pracuje pro lidi. U mnoha sledujících to vzbuzuje posměch a pohrdání, podle některých diskutujících se zbytečně zesměšňuje. A samozřejmě na video reagovali i někteří čeští politici.

Hranolky a výběr DPH

„Víte, co mají společného hranolky a politika hnutí ANO? Obojí je na první pohled lákavé, ale těžko stravitelné a v dlouhodobém hledisku velmi nezdravé a nebezpečné,“ uvedl třeba lidovec Jan Bartošek na síti X. „Paní poslankyně, kdybyste místo šaškáren v krabici od hranolek a tanečků na TikToku dělala něco, za co Vás lidé skutečně platí, možná byste věděla, že výběr DPH je lepší než ve Vámi opěvovaném předkrizovém roce 2019, kdy jste vládli,“ vzkázal zase ministr financí Stanjura své předchůdkyni, když na něj zaútočila ohledně rozpočtu. Na svou obhajobu vystoupila i samotná Schillerová – pro Novinky řekla, že bizarní formou chtěla upozornit na velký problém Fialovy vlády. Tak schválně – vzpomenete si ještě na to, o čem video skutečně bylo?

Politolog: Smích? Přejde

Redakce Čtidoma.cz se k tématu Schillerové na TikToku dostala i při diskusi s politologem Janem Charvátem, který ale mírní posměšná uchechtnutí, jež si kdekdo neodpustí při sledování videovýtvorů exministryně financí. „Já vím, že se tomu spousta lidí strašně směje, ale já bych v tomhle ohledu byl hodně opatrný. Z pohledu politického marketingu to totiž Alena Schillerová dělá naprosto skvěle,“ říká expert.

„Alena Schillerová přitahuje pozornost, oslovuje lidi. My prostě už hrozně dlouho víme, že spousta lidí nevolí proto, že je hluboce přesvědčená o tom, že ta strana je nejlepší na světě. Ale volí prostě jen proto, že už o té straně někdy slyšeli nebo ji třeba viděli na TikToku a o žádné další straně nikdy neslyšeli,“ nastiňuje pro někoho děsivou realitu za voličskou motivací Jan Charvát.

Preference ANO stoupají

„A to je přesně moment, kdy vám všechny tyhle legrace na TikToku nepřijdou jako pitomost. Jasně, že se tomu můžu zasmát čistě z lidského pohledu, ale z polického bych se tomu rozhodně nesmál,“ uzavírá politolog. A jeho tvrzení dosvědčují i neustále stoupající preference hnutí ANO, které podle posledních průzkumů dosahují podle agentury Median 33,5, podle Kantaru dokonce 37,5 procenta hlasů, což značí drtivé vítězství nad těmi, kteří na TikToku působí jako slon v porcelánu.