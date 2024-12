Alena Schillerová boduje jako obří hranolka, Marian Jurečka to zase zvoral

Aleně Schillerové stačí málo, aby na sebe strhla pozornost veřejnosti. Ukazuje to třeba posledním videem na TikToku, kde řeší změny v dohodách o provedení práce. „Nejprve to o půl roku odložili a teď to odpískali úplně,“ chlubí se Schillerová, jako by to byla její práce. Je úplně jedno, že divák nerozumí, o čem mluví. Baví se kostýmem. Do médií se pak ale dostane i podstata onoho problému, na který exministryně financí upozorňuje. Dvojité vítězství pro Alenku!

Jurečka a Michopulos

Kdo je Petros Michopulos

Bývalý politický marketér řídil jednu z nejúspěšnějších předvolebních kampaní ČSSD v devadesátých letech. Působil i jako poradce vicepremiéra v Zemanově vládě. Teď je úspěšný komentátor, s Bohumilem Pečinkou natáčejí populární podcast Kecy & Politika

To ministr práce Marian Jurečka na to šel opačně. Nechal si doslova poradit od novináře a moderátora jednoho z nejpopulárnějších politických podcastů Petrose Michopulose, který si v jednom ze svých podcastů dělal legraci, že ministr (nikoliv zemědělství) by měl na sociální sítě natáčet už jen videa z traktoru a polních a farmářských prací. Jurečka na to okamžitě zareagoval a začal dělat to, co mu Michopulos radil. Reakce diváků mluví za vše.

Jak se přesvědčila i redakce Čtidoma.cz, bývalé jihomoravské úřednici z berňáku v kostýmu hranolek lidé pobaveně tleskají a přidávají komentáře typu „Paní Alenko, jste úžasná, děkuji za příspěvek“, jak píše paní Jitka. „Perfektní ženská! Umí si ze sebe udělat srandu, jen jim dejte,“ komentuje zase Nika pod videem. Najdete tu i negativní komentáře, ale v době psaní článku byly v naprosté menšině.

U Jurečky je situace úplně jiná. „Chtěli jste to, máte to,“ říká ministr ve videu, ve kterém ukazuje, že víkendy využívá pro práce na svém poli. Orá pole po pěstování cukrové řepy a schytává velmi kritické reakce. „To ti, Jurečko, sluší líp než kur*it lidem život v naší republice,“ píše hned první komentující. „Zůstaň v tom sedět, tam uděláš míň škod,“ píše další. „Konečně jsi našel práci, kde nebudeš škodit občanům ČR,“ do třetice mu tyká jiný komentující.

Nepoučitelný Fiala a další

Politici vládní koalice se prostě nepoučí. Jakkoliv se Jurečka snaží na Michopulose vtipně navázat, lidé to nechápou. Ministra chtějí vidět řešit jeho resort, a jakkoliv se práce na vlastním políčku odehrává o víkendu, ve voličích to prostě vyvolá dojem, že práce ve vládě není tím nejdůležitějším v jeho životě. Stejně jako v případě Petra Fialy, o jehož TikToku jsme psali nedávno.

V kontrastu s Babišem a Schillerovou, kteří se v opozici mohou pro voliče roztrhat (nebo tak alespoň umí působit), je orání vlastního pole pro Jurečku smrtící. Hnutí ANO na rady nějakého Michopulose a jeho kritiku kašle, sociální sítě jeho politiků míří přímo na voliče. Babiš si také dokáže na sociální sítě najmout takové odborníky, o jakých se nikomu z vládní koalice ani nesnilo.

Navíc je samozřejmě práce opozice z podstaty mnohem jednodušší než obhajoba vládní politiky. Otázkou také zůstává, zda vysněný volič vládní koalice vůbec něco takového po svých zástupcích v politice chce.

