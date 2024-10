Alena Schillerová: Od Alenky z brněnského finančáku až k hvězdě TikToku

Alena Schillerová to do politiky vzala hopem

Alena Schillerová je jedna z nejoblíbenějších českých političek. Není divu, na jejím mediálním obraze pracoval početný PR tým hnutí ANO. Jak se ale dostala úřednice z finanční správy do pozice jedné z nejmocnějších žen Česka, alespoň co se politiky týče?

Svatba v osmnácti

Narodila se v Malhostovicích na Brněnsku, navštěvovala gymnázium v Tišnově a poté vystudovala práva v Brně, kde promovala v roce 1988. Alena Schillerová je 43 let vdaná za Jaroslava Schillera, se kterým se seznámila na plese gymnázia v roce 1980, její budoucí manžel tehdy už studoval vysokou školu. Vdávala se v osmnácti letech. „On budoval rodinnou firmičku, já se věnovala práci ve finanční správě, vychovávali jsme děti, budovali jsme dům, pořád bylo co řešit,“ řekla v rozhovoru pro lp-life. Má dvě děti, dceru a syna, a jednoho vnuka.

Rovnou do nejvyšší politiky

Alena Schillerová se podobně jako další vysocí představitelé hnutí ANO objevila v politice v roce 2017. Tehdy nenápadná tmavovlasá dáma s nesmělým úsměvem působila jako tichá úřednice. Tou také na finančním úřadě v Brně byla. Od roku 1991 pracovala jako právnička, postupně však na žebříčku funkcí stoupala. „Zůstala jsem tam nějakých 25 let, než jsem přešla na ministerstvo financí, což je pořád jeden resort. Stoupala jsem po kariérním žebříčku, nikdy jsem neustoupila nikam bokem,“ vzpomínala pro Radiožurnál.

Příbuzná bohatého sponzora ANO

Její úřednickou kariéru ukončila nominace na ministryni financí od Andreje Babiše. Kde na Schillerovou přišel? Rozhodně si neudělal výběrové řízení, podle kuloárních informací dostal Babiš doporučení od sponzora hnutí ANO Davida Rusňáka, který si vzal Schillerové dceru Petru. Rusňák vlastní investiční skupinu DRFG, v minulosti byl podezřelý z nezákonných machinací s dalšími firmami. Sponzorské dary ANO vždy ale posílal poctivě a v cestě Aleny Schillerové do politiky tak nic nebránilo.

Zakryla Babišovy průšvihy?

Ještě než tam ale nastoupila, pracovala Schillerová na Generálním finančním ředitelství. Bylo to v době, kdy německý finančák poslal právě na tento úřad podezření z nekalých praktik na Čapím hnízdě. Úřad však informace od Němců z neznámého důvodu nepředal české policii, a když se na to přišlo, bylo vše už promlčené, jak tehdy zjistily Seznam zprávy. Ptáte se, co s tím má společného Alena Schillerová? Pod vším byla podepsaná jako odpovědná osoba. Když pak Andrej Babiš v roce 2017 potřeboval někoho spolehlivého, kdo by řídil ministerstvo financí místo něj, Schillerová byla jeho první volba.

Poprvé do vlády neprošla

Babiš však tehdy narazil u premiéra Bohuslava Sobotky. Ten tehdy Babišovi neuvěřil, že by Schillerová dokázala vyšetřit kauzy Andreje Babiše, kvůli kterým musel odstoupit a kvůli kterým následně prakticky padla Sobotkova vláda. V té nové však už měla Alena Schillerová své místo jisté a v prosinci 2017 se stala ministryní financí ve vládě Andreje Babiše. Od té doby je jednou z jeho nejbližších spolupracovnic a postupně se propracovala k popularitě mezi voliči hnutí ANO.

Vrba pro voliče

Ta se ukazuje hlavně při osobním setkání s lidmi. Autor článku s Babišem, Schillerovou a dalšími politiky z hnutí objel s jejich obytňákem v rámci reportáží mnoho měst a vesnic. Alena Schillerová fungovala pro lidi (podobně jako Havlíček) jako jakási vrba, které se mohou voliči svěřit. Zatímco Babiš byl na mítincích za hvězdu, která rozdávala knihy, podpisy a další dárky voličům, Schillerová je pozorně poslouchala a diskutovala s nimi. Odpovídala na sebebizarnější dotazy, odkývala lidem první poslední. Ti si ji rychle oblíbili.

Ministryně sociálních sítí

Extrémně dobře také Schillerová (nebo spíše tým hnutí ANO) zvládla práci se sociálními sítěmi. Daňové poplatníky sice stál tým určený na její zviditelnění bezmála dva miliony korun, nicméně Schillerová k zodpovědnosti nikdy dohnána nebyla, a i kdyby, fanoušky ze sociálních sítí by jí už nikdo nesebral. Sílu Instagramu teď využívá Schillerová naplno ke kritice vlády. Ačkoliv jsou některé její metody přinejmenším neotřelé, je vidět, že na voliče hnutí ANO něco podobného funguje podobně, jako když nekonečně dlouho naslouchala Babišovým voličům v terénu. Jen v podstatně větších počtech najednou.