Mocní muži odcházejí od demokratů k Trumpovi. Může mu to ale sebrat voliče

Trump získává v technologických šéfech nečekané spojence. Demokraté to ale mohou využít v boji jako velmi účinnou zbraň. Mnoho Američanů je totiž naladěných proti velkým korporacím, které někteří z milionářů v Silicon Valley představují. Pro Čtidoma.cz to říká politolog Jan Charvát.

Po změně demokratického kandidáta na amerického prezidenta nabrala volební kampaň ve Spojených státech nečekanou dynamiku. „Dvě stě milionů dolarů, které vybrala, to je obdivuhodný výkon a je to důkaz, že strana se do toho opřela jako celek. Teď se sjednotili, teď našli ten cíl a teď si myslí, že mají lepší pozici než předtím,“ říká o demokratické kandidátce Jan Charvát.

A Kamala Harris i přes velmi pozdní start funguje jako magnet nejen na sponzory. „Výzkumy, které teď vyskakují, naznačují, že Harris teď zabrala hodně, a v průzkumech si vede slušně. Jak to dopadne, ale v tenhle moment nikdo nedokáže odhadnout,“ doplňuje politolog z Univerzity Karlovy a říká, že v kampani ještě může přijít mnoho zvratů.

Atentát Trumpa nezměnil

Její soupeř Donald Trump dokázal skvěle zužitkovat atentát, který na něj byl spáchán, k tomu, aby ukázal svou lidskou tvář. Následně však velmi přímočaře potvrdil, že příliš změn od něj voliči nemohou čekat ani po zážitku blízkém smrti. „Všichni říkají, že si myslí, že jsem se za ty dva týdny změnil. Že mě to ovlivnilo. Ne, nezměnil jsem se, možná je to ještě horší,“ prohlásil Trump na jedné ze svých tiskovek.

Podpora od technologických bossů

Trumpovi se však teď dostalo poměrně nečekané pochvaly, která vychází ze Silicon Valley, centra amerického technologického průmyslu. Po výše zmíněném atentátu začal republikánského kandidáta otevřeně podporovat vlastník automobilky Tesla a sociální sítě X (dříve Twitteru) Elon Musk. Ten ale není v posledních týdnech jediný, kdo podpořil Trumpa a změnil tím tábor. Další jména zahrnují významné investory Davida Sackse nebo Petera Thiela, kteří pomalu mění bývalou baštu liberálů na protrumpovské údolí. Odborníci z toho viní hlavně snahu o vyšší zdanění velkých firem a kryptoměn, jak píše CNN.

Korporace Trumpovi mohou uškodit

Jaký vliv to ale bude mít na Trumpovy voliče? Politolog Jan Charvát je poměrně opatrný. „Ta podpora mu může pomoci, nicméně spíše záleží na tom, jak tohle téma uchopí protistrana. Téma velkých korporací je dlouhodobě hodně významné a část amerických voličů na něj velmi slyší. Pak to snadno uchopí demokraté způsobem ‚podívejte se, tady jsou ty velké zlé korporace a ty všechny stojí za Trumpem, protože on dělá politiku, kterou ony chtějí‘,“ říká odborník a dodává, že právě Trumpova spolupráce s korporacemi by mohla demokratům přinést mnoho voličů.

Twitter dříve pomáhal demokratům, teď možná Trumpovi

Na druhou stranu Charvát nepopírá, že mít na své straně Elona Muska může pořádně zamíchat kartami. „Jestliže je Musk majitelem Twitteru, což je celosvětově jeden z největších komunikačních kanálů, tak samozřejmě jeho podpora může mít podobu, která se odrazí právě na Twitteru. Tam je obtížně měřitelná, ale zato velmi výrazná,“ uvažuje politolog.

To, že Twitter aktivně podporoval příspěvky demokratů v roce 2020 a ti možná díky němu vyhráli volby, je známá věc. To jej ale ještě nevlastnil Elon Musk. Síť, která se po převzetí Muskem přejmenovala na X, by tak teď výrazně mohla pomoci právě Trumpovi.

Neřízená střela Donald

Trump ale ve své kampani působí spíše jako neřízená střela. „Je celkem zřetelné, že jeho tým se připravoval na souboj s Bidenem, a teď je tam Kamala Harris, která je ve všech ohledech úplně jiná než Biden. Hlavní argumenty se teď obrací proti Trumpovi, je třeba zvolit novou taktiku,“ potvrzuje Charvát.

Nezbývá tak než čekat, jaké trumfy týmy obou kandidátů ještě vytáhnou. Jak půjde do tuhého, předpokládá i Charvát, že by Kamala Harris mohla využít své zkušenosti prokurátorky. „V tenhle moment vystoupí její zkušenosti prokurátorky se zaměřením na sexuální delikty, které se v souvislosti s Trumpem samozřejmě skloňují,“ dodává politolog. Americká prezidentská kampaň tak může být ještě zdrojem mnoha překvapení.

