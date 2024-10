„Nechal jsi páteř u formulí!“ Filip Turek naštval otočkou ke komunistům a SPD svoje fanoušky

Vidět je to třeba na Turkově profilu na Instagramu. Vedle bezmezné podpory, kterou mu mnoho lidí stále vyjadřuje, se totiž podle pozorování redakce Čtidoma.cz množí lidé, kteří hlasu Turkovi začínají litovat. „Koukám, že vstupem do politiky jste odevzdal páteř, pokud jste ji nenechal někde u těch formulí. Co jsem to zase zvolil,“ píše Turkovi k jeho názorům na Rusko jeden z (teď už bývalých) fanoušků na Instagramu. „Tedy Rusko si dle vás, hranatý mozku, může navěky dělat, co chce, protože jaderné zbraně. Svět naštěstí není tak jednoduchý jako vy a i s Putinem se vypořádá,“ vzkazuje k Turkovu obratu další. Proč se někteří fanoušci tak čertí?

Hlasuje jako Konečná

Stačí se podívat na posledních několik Turkových hlasování, kdy europarlament chtěl odsoudit ruské vměšování do Moldavska a Gruzie či podpořit politické vězně v Bělorusku. Ani jeden z návrhů nedostal od Filipa Turka souhlasné stanovisko, jak vyplývá ze statistik organizace Europarlament přehledně, která monitoruje hlasování českých europoslanců k jednotlivým návrhům. Turek byl buď proti, nebo nehlasoval, čímž se nejvíce přiblížil hlasování poslanců z komunistického slepence Stačilo!, tedy Kateřině Konečné a Ondřeji Dostálovi a také zástupcům SPD.

Zelenskyj je frajer, tvrdil před volbami

Po začátku války na Ukrajině však mluvil Turek úplně jinak, než teď hlasuje. „Zelenskyj je největší frajer. Je to člověk, který se zapsal do historie pro celý civilizovaný svět, ať už to dopadne jakkoliv. Ukázal, jak se má chovat politik, který má koule. Zdegenerovaný Západ mu nabízel transport. On řekl, že nepotřebuje odvoz, ale munici. Je to prostě frajer. Putin je naopak krysa, která sedí za desetimetrovým stolem a bojí se všeho,“ prohlašoval tehdy v pořadu V.O.X. TV. Ještě před evropskými volbami pak Turek prohlašoval, že se bude snažit přidat do frakce ECR, která pomoc Ukrajině prosazuje. Po volbách však obrátil a hlasuje téměř shodně se zástupci Stačilo! a SPD.

Jde na ruku Rusku

Kdo však z jeho hlasování může mít o dost větší radost než jeho voliči, jsou Rusové. Turkovy zvednuté a nezvednuté ruce, případné nehlasování totiž přesně zapadají do záměrů jejich páté kolony, která má v europarlamentu poměrně početné zastoupení. Nejpikantnější na všem je, že Turek velmi často hlasuje i v rozporu se svou koaliční kolegyní Nikolou Bartůšek. O shodě s evropskými Patrioty, frakce, jíž se Turek stal dobrovolnou součástí, už se nedá mluvit vůbec. Stručně řečeno, i Babišovi poslanci hlasují více v souladu se svým programem než Turek.

Lamentuje na situaci v pravici, sám hlasuje s komunisty

„Pravice je ve špatné situaci. Největší výhrou levičáků je to, že boj pravice a levice je označovaný za přežitek. Já si myslím, že je to chyba. Cítím pravý opak. V momentě, kdy se toto rozdělení vrátí do společnosti, tak obrození pravice přichází,“ říkal Filip Turek před pár týdny na konferenci „Pátek třináctého na české pravici“, kde s odpadlíky ODS lamentoval na to, že české pravicové strany už nejsou to, co bývaly. Sám se ale místo zástupců pravice při hlasováních shoduje s extrémní levicí, včetně českých komunistů.