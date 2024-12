Nová žena v životě Andreje Babiše? Zalovil prý ve slovenských vodách

Žádná zrzka, ale půvabná slovenská blondýnka! Andrej Babiš má podle všeho nový vztah. Jeho novou známostí má být známá lékařka estetické medicíny, která nedávno rozšířila svojí působnost do Prahy. Píší o tom slovenská média, zamilovanou dvojici prý svědci spatřili v prodejně luxusních kožichů v Praze. Andrej Babiš se však exkluzivně pro redakci ČtiDoma.cz vyjádřil, že ženu nezná.

Andrej Babiš má slabost pro plavovlásky. To není žádná spekulace, ale jeho vlastní slova z loňského ledna. „Pokud budete dělat nějakou fotomontáž s nějakou vymyšlenou milenkou, tak nezapomeňte, že jsem na blondýnky, aby bylo jasno,“ řekl tehdy na jedné z tiskovek. A jednu blondýnku si podle Slováků také našel. On sám ale pro ČtiDoma.cz odmítá, že by s ní měl cokoliv společného.

Známá dermatoložka

Kdo že by měla být ta šťastná? Andrej Babiš má mít podle webu Plus 7 dní velice blízko ke známé slovenské estetické lékařce a dermatoložce Aleně Pallové. Společně měli nakupovat v jedné z prodejen luxusních kožichů v Praze. „Pro VIP zákazníky mají otevřeno i mimo běžnou pracovní dobu, takže pan Babiš s paní Pallovou tu byli sami. Věnovala se jim přímo majitelka prodejny. Paní Pallová si tu vyzkoušela několik kožichů a čepic, popíjeli spolu šumivé víno. Když se nemohla rozhodnout mezi dvěma kožichy, pan Babiš jí koupil oba dva," sdělil zdroj slovenského webu podrobnosti z údajného tajemného setkání.

V Praze hledá byt s věžičkou

Alena Pallová však takový vztah odmítla. „Je to hloupost nejvyššího ranku. Ani se mi k tomu nechce vyjadřovat," řekla slovenskému webu. Podle jejího Instagramu však skutečně kožichy v Praze nakupovala a co víc, v českém hlavním městě se zřejmě chystá usadit. „Hledám byt na horních poschodích Pařížské. S malým balkonem, ideálně i s věžičkou," psala před přibližně třemi týdny k jedné z fotografií. Zdá se, že své pražské angažmá plánuje na trochu déle. Zda je spojené jen s prací, nebo také trochu s jedním z nejbohatších Čechů, je otázkou.

Lékařka celebrit

Kdo je vůbec čtyřiačtyřicetiletá Alena Pallová? Na Slovensku jí přezdívají "lékařka celebrit" a mezi její zákaznice patří třeba topmodelka Andrea Verešová nebo známá zpěvačka Helena Vondráčková. Na Slovensku si nenechá ujít žádnou VIP akci. „Péče o krásu je nejen mou zálibou, ale i celoživotním posláním. Po ukončení Lékařské fakulty UK v roce 2005 mě uchvátil obor dermatologie. Moje praxe se brzy rozšířila i na oblast estetické medicíny, až jsem získala jasný cíl – otevřít si vlastní kliniku krásy. Institut estetické medicíny v Pezinku patří v současnosti k předním zkrášlovacím zařízením na Slovensku," píše Pallová na webu své kliniky.

Babiš: Neznám jí

Andrej Babiš se nejprve obrnil mlčením. Na SMS zprávu, kterou mu redakce ČtiDoma.cz poslala s žádostí o vyjádření, odpověděl: „Tu paní neznám. Vyjádřil jsem se tak slovenskému médiu, nevím, proč ty lži zveřejnili. I když mě v článku citovali, že to odmítám," napsal v reakci. Naposledy se takto spekulovalo o zrzce Anetě Zicklerové, která měla mít se sedmdesátiletým politikem poměr krátce poté, co oznámil rozchod se svou manželkou Monikou. Zicklerová se stará o sociální sítě hnutí ANO a často bývá nazývána Markem Prchalem v sukních.

Rozchod s Monikou

S Monikou byli partneři 30 let, vzali se ale až v roce 2017 na čapím hnízdě. Mají spolu dvě děti, dceru Vivien a syna Frederika. Ačkoliv se o jejich rozchodu spekulovalo už od Babišových prohraných prezidentských voleb, odloučení a rozchod dvojice oznámila až letos v květnu. Podle svých slov i podle četných společných akcí ale zůstal Andrej s Monikou dobrými přáteli. „Naše rodinné vazby zůstávají pevné, a i když se naše osobní cesty mění, naše láska a respekt k sobě a k našim dětem zůstávají stejné,“ ohlásil tehdy Babiš na sociálních sítích.