Kdo vlastně je pohledná Babišova influencerka? Nová mediální tvář ANO se pustila do vlády

„No tak to je paráda! Takže já půjdu do důchodu skoro v sedmdesáti letech,“ rozčiluje se Aneta Zicklerová ve videu na svém Instagramu. Už od pohledu je tenhle klip profesionální práce. Profesionální studio, světla i zvuk. Každé gesto i výraz v obličeji jsou předem promyšlené, každou větou útočí na Fialovu vládu, tentokrát kvůli důchodové reformě. „Zase zvolili to nejjednodušší možný řešení. Neumí hledat zdroje příjmů, neumí vybírat daně a neumí bojovat s šedou ekonomikou,“ stěžuje si a kvapně dodává, že za Babiše bylo líp. Jak jinak.

Nástupkyně mága Prchala

Zicklerová, třiatřicetiletá svobodná maminka desetiletého syna, která v Babišově týmu nahradila marketingového guru Marka Prchala, ale není veřejnosti neznámá. Poté, co se objevily informace, že ji s Andrejem Babišem pojí více než profesionální vztah, se bývalá influencerka stáhla ze sociálních sítí. Po několika měsících se však vrací s plnou parádou a na svém znovu otevřeném Instagramu sbírá politické body hlavně u mladých lidí.

Politika i soukromí

Dobře ví, že aby uspěla, nemůže její obsah být jen o politice. A tak občas na profilu dá nahlédnout do soukromí. Tu ukáže fotky svého nadupaného sporťáku, tu ukáže fotky z dovolené, kde se nebojí svléknout do plavek. Je prostě vidět, že nejde o žádnou začínající influencerku, ale ostřílenou profesionálku, která přesně ví, co dělá. „Pojďme si dnes povídat o tom, jak pěkný máme podzim. U toho by se nikdo rozčilovat nemusel,“ naráží na kvanta negativních komentářů, které na svém profilu dostává za službu Babišovi. Mnoho sledujících jí ale také nepokrytě fandí. Aneta prostě ví, kdy přitlačit a kdy odlehčit.

Jak to bylo s Babišem?

Jen jedné konkrétní odpovědi se vyhýbá jako čert kříži. Jak to bylo s údajným románkem s Andrejem Babišem a má to nějakou souvislost s jeho rozchodem s manželkou Monikou? „To je nesmysl. To jsou všechno jenom pomluvy,“ vyjádřil se o údajném milostném vztahu místopředseda hnutí Karel Havlíček. „Nevěřte všemu, co se šíří na Twitteru,“ komentovala tajemně dotazy o románku Zicklerová na svém profilu.

Rozchod a spekulace o milence

Babiš se s manželkou Monikou rozešel v dubnu. „Po třiceti společných letech plných vzestupů, pádů a nezapomenutelných zážitků jsme se s Monikou rozhodli, že se naše cesty nyní rozdělují. Jako rodiče dvou úžasných dospělých dětí si nejvíce přejeme zachovat rodinnou harmonii,“ napsal tehdy na sociální sítě. S Monikou se však dále objevoval na veřejných akcích, o čemž jsme psali v tomto článku. Pár dní poté se pak rozšířily zprávy o románku s pohlednou zrzkou.