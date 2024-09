O přehradách a zabíjení lidí. Konečná válcovala Pekarovou propagandou, Šlachta bezmocně přihlížel

Foto: The Left in the European Parliament, CC BY-NC-SA 2.0,

„Nezvládli jste jedinou přehradu za 35 let. Možná, že kdybyste zvládli Nové Heřminovy, Opava a Krnov by neměly problém,“ pustila se komunistka Kateřina Konečná do předsedkyně TOP-09 Markéty Pekarové Adamové. „Každá vláda by něco zvládla, ale ne každý by u toho zabíjel,“ usadila komunistku Adamová. A z klidné debaty se stal komunistický diktát.

Vše se odehrálo v předvolební debatě Blesku, kde se střetly výše zmíněné dámy, Robert Šlachta z hnutí Přísaha, Ivan Bartoš za Piráty a Michal Šmarda za sociální demokraty. My se ale zaměříme na moment, kdy se Konečná neudržela a pustila se do vlády kvůli povodním. Ne ale zrovna obratně. „Vy jste tady postavili ty přehrady? Vy jste nezvládli ani jednu za pětatřicet let. Možná, že kdybyste zvládli Nové Heřminovy, Opava a Krnov by neměly ten problém, co mají dneska,“ zaútočila Konečná. „To by stavěl každý, jak vy říkáte, že by každá vláda něco zvládla, ale ne každý by u toho zabíjel, víte? To je ten problém,“ odvětila Adamová větou, po které každý komunista vyskočí jako čert z krabičky. A přesně to se stalo u Kateřiny Konečné.

Konečná jako čert z krabičky

„Jste normální? Aha, tak super. Takže vy vlezete do zadku komukoli, s kým chcete vládnout, jen abyste měli svoje funkce a kšefty. Takže vy tady hrajete velkou habaďůru, že s hnutím ANO ne, ale když se to hodí, tak s nimi samozřejmě do té vlády vlezete,“ začala s přívalem slov Konečná. Kde vzala teorii, že TOP-09 je ochotná vládnout s hnutím ANO, je však záhadou. Konečná se pak začala chlubit komunistickým náměstkem hejtmana, který údajně sehnal peníze na integrovaná záchranná centra. „To vy jste tady vytáhla minulost, tak jí sama budete muset čelit,“ odvětila Pekarová.

Jak to bylo s přehradami

Jakkoli má předsedkyně TOP-09 pravdu a jakkoli Konečná zřejmě nepostřehla, že před pětatřiceti lety, po které prý nic nedělala, byly Pekarové čtyři roky, bylo by dobré připomenout, že komunisté sice přehrady budovali, mnohdy jsou ale zodpovědní i za řadu věcí, které povodně způsobují. Meliorace, narovnávání a betonování koryt řek tu bylo na denním pořádku. Za socialismu se nadšeně rozorávaly meze a právě podobné kroky způsobily, že krajina ztratila schopnost zadržovat vodu. Jenže tyhle zásahy jsou vidět méně než obří přehrady, kterými se šéfkomunistka může pochlubit.

Komunisté stavěli násilím

Stavba přehrad v minulosti byla také o poznání jednodušší. Česká krajina byla méně obydlená, na přehrady bylo více prostoru a určitou „výhodu“ měl také režim, který neměl problém na povel odstěhovat a zbořit celá města, aniž by se zeptal jediného obyvatele, zda je ochoten ustoupit vodnímu dílu. To už dnes, zřejmě ve velkém nesouladu se smýšlením soudružky Konečné, prostě nejde. Konečná také zapomněla na to, že vláda Andreje Babiše, kterou její strana tiše podporovala, vládla bez větších problémů tři roky. Zasazovali se tenkrát komunisté o protipovodňová opatření? Ne, tehdy chtěli něco úplně jiného.

Konečná jako válec

Pojďme se ale ještě vrátit k oné debatě. Nelze si nevšimnout, že Markéta Pekarová Adamová, ačkoli se snaží ze všech sil, nesahá svou rétorikou Konečné ani po kotníky. Komunistická předsedkyně a europoslankyně chvilkami nasazuje dikci ne nepodobnou propagandistickým zprávám z padesátých a šedesátých let, které nadšeně hlásají úspěchy našich dělníků a o minutu později přetékají vztekem ke zlým imperialistům. Jakkoli měla Pekarová pravdu, na Konečnou ani její voliče argument komunistickými oběťmi prostě nikdy fungovat nebude.

Bezmocný Šlachta

Absolutně komicky působí Robert Šlachta, který při výměně názorů obou dam vypadá spíše jako tenisový rozhodčí než jako další host debaty. Jakkoli je Markéta Pekarová Adamová slabá, Robert Šlachta je na tom ještě mnohem hůř a v debatě hraje roli smutné postavičky, která kroutí hlavou sem a tam. Není divu, že do televizních debat za sebe posílá Jaromíra Soukupa. V České televizi je to sice kvůli pravidlům Superdebat, ale tento krok by se zcela evidentně vyplatil i jinde. Soukup by totiž rozhodně do debaty vstoupil a nekoukal zmateně kolem sebe.

