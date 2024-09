Opoziční youtuber usvědčený ze lží míří do Bruselu. Vidlák bude asistovat komunistovi Dostálovi

Známý český youtuber Daniel Sterzik provozující web Vidlákovy kydy míří do Bruselu. Za nemalé peníze tam bude dělat asistenta Ondřeji Dostálovi, zástupci komunistické koalice STAČILO!. Podle Dostálových slov potřebuje někoho, kdo bude složité věci vysvětlovat přesně a pravdivě. Jenže právě s tím má Vidlák tak trochu problém.

„Když vy Foltýna, tak my.... Vítám Daniela Sterzika v týmu mojí bruselské kanceláře," píše novopečený europoslanec Ondřej Dostál na svém profilu na sociální síti X. „Úkolem naší strategické komunikace bude poskytovat přesné a pravdivé informace, srozumitelnou formou. Naopak neplánujeme nazývat občany sviněmi. Jak se říká, nejsme jako oni," doplňuje. K samotné volbě se pak na svém blogu vyjadřuje i Sterzik.

Bude placený z našich daní

„Na půl roku jsem se stal Ondrovým akreditovaným parlamentním asistentem. Smlouvu mám podepsanou, platovou třídu mám nízkou, protože nejsem vysokoškolák. Ne, fakt to tu není tak, že by výši odměny asistenta určoval europoslanec. To určují úplně normální platové tabulky a když mám poloviční úvazek, tak mám i poloviční tarif," uklidňuje své čtenáře Sterzik tím, že z eráru, tedy z jejich daní, nebude dostávat zas tak moc. Ani slovem se přitom nezmiňuje o mnohem problematičtějším aspektu jeho působení v Bruselu.

Záměrně šířil výmysly

„Koneckonců, jak víte, má novinářský talent jako málokdo ve vašich redakcích," vzkazuje Dostál na twitteru českým novinářům včetně Jindřicha Šídla. Dostál ale už zřejmě zapomněl, že Vidlák ve svých příspěvcích na blogu, který čte mnoho opozičně smýšlejících lidí, naprosto záměrně lhal a vymýšlel si. Jeho smyšlený příběh o známém, který odpojuje matky samoživitelky a staré lidi o elektroměrů za velké peníze, byl odhalen velmi brzy, ačkoliv jej aktivně pomáhali šířit někteří zákonodárci, kteří jsou nakloněni každé propagandě, která nese protivládní rétoriku. Vidlák také rád naskakuje na proruskou a protiukrajinskou propagandu.

Nehovoří anglicky? Ficovi rozumět bude

Dostálovi nevadí kromě vylhaných story ani to, že Sterzik alias Vidlák nehovoří anglicky. „Chci, abys komunikoval pro Čechy, ne pro Belgičany… na anglickou komunikaci tu mám zase někoho jiného. Navíc, umíš německy a s lidmi od Sáry Wagenknecht si popovídáš dostatečně a Slováci od Fica sedí hned vedle,“ obhajuje jeho neznalost jednoho ze základních komunikačních jazyků EU Dostál. I ten je poměrně zajímavá postava české politické scény.

Dostál už je ve třetí straně

Ondřej Dostál začínal jako představitel levicového křídla Pirátů, aby poté seznal, že jeho místo je ve Straně PRO dezinformátora Jindřicha Rajchla. Ani tam se mu ale nepodařilo prosadit a tak se za téměř neznámou stranu Spojení demokraté - sdružení nezávislých ocitl na druhém místě kandidátky, kterou Kateřina Konečná dala druhý dech svým milovaným komunistům. Na vlnách nenávisti a protiukrajinské rétoriky se konečně podařilo a politický turista Dostál se konečně dostal k funkci. Tam mu teď bude pomáhat usvědčený lhář a papouškovač proruské propagandy Vidlák.

Jakkoliv zmiňovaný Otakar Foltýn nevolí formu komunikace, kterou všichni vítají, vyjadřuje pouze názory své osoby a nepředkládá je svému publiku jako univerzální pravdu. Jakkoli Ondřej Dostál nesouhlasí s tím, jakým způsobem Foltýn komunikuje, nasazení nedůvěryhodné osobnosti jako Vidlák rozhodně není adekvátní odpovědí na podobné kroky.