Babišovi je 70. Jeho firmy ale chudnou o miliardy. Když je šéf v opozici, nedohazuje jim kšefty

Andrej Babiš dnes slaví sedmdesáté narozeniny, příliš důvodů k oslavě ale nemá. Zatímco ostatní čeští miliardáři v uplynulém roce rostli, holding Agrofert, který říká pane přes svěřenské fondy Andreji Babišovi, na tom není zrovna růžově. Ačkoliv je momentálně bohatší než třeba Donald Trump, jeho jmění se meziročně snížilo o skoro 50 miliard korun. V českém žebříčku tak obsadil sedmé místo a může jen vzpomínat na léta, kdy byl ve vládě. To Agrofertu rostly zisky rekordním způsobem.

Seznam nejbohatších Čechů, který každoročně sestavuje týdeník Euro, zaznamenal zásadní změny. Ta na prvním místě, kdy Daniel Křetínský meziročně téměř zdvojnásobil svůj majetek a předstihl vdovu po Petru Kellnerovi Renátu s rodinou, však skoro zastínila další velkou změnu, kterou žebříček zaznamenal. Zatímco ostatní bohatli, holding Andreje Babiše klesl na hodnotě ze 135 miliard na 85 miliard. Majetek Andreje Babiše tedy výrazně ztratil na hodnotě.

Byl zvyklý bohatnout

Babiš přitom byl zvyklý vydělávat. Třeba v roce 2022 vydělal podle Forbesu, který sestavuje podobný žebříček i celosvětově, přes šedesát miliard a držel se na republikovém pátém místě. „Andrej Babiš si opravdu hodně polepšil, a to jsme byli při výpočtu hodnoty jeho majetku hodně při zemi. Vliv měl rekordní hrubý zisk EBITDA ve výši 31,5 miliardy korun. Zkrátka rok 2022 byl pro něj velmi výnosný, nejlepší v historii, a proto takto narostl,“ řekli tehdy výzkumníci pro ČRo.

Stát sypal Agrofertu miliardy

Vůbec nejstabilnější období, které bylo provázeno obrovskými zisky holdingu, bylo to, kdy byl Andrej Babiš ve vládě. Po jeho nástupu do vysokých politických funkcí začal stát sypat potravinářům na dotacích násobky dřívějších příspěvků, v roce 2015 například na státních dotacích dostaly Babišovy firmy přes sto milionů korun. „Peníze pouští ze státní kasy ministr financí Andrej Babiš. O tom, kolik půjde na konkrétní dotační tituly, rozhoduje také sněmovní zemědělský výbor. Jeho šéfem je druhý muž ANO a člen představenstva Agrofertu Jaroslav Faltýnek,“ psal tehdy týdeník Ekonom.

Tím však byznys pro Agrofert jen začal. Další kšefty státu a Babišových firem totiž měly hodnotu nikoliv stamilionů, nýbrž miliard korun. V roce 2015 to konkrétně bylo přes 1,5 miliardy, tedy více než desetinásobné číslo oproti předchozímu roku. Babišovy firmy totiž získaly extrémně lukrativní nabídky od státních Lesů ČR a Vojenských lesů. Zde zřejmě dal sám Babiš vzniknout zákonu, který familiárně nese jeho jméno a zakazuje vzájemné kšeftování firem politiků a státu. Andrej Babiš to vyřešil přesunem firem do svěřenských fondů, které jsou napsané na jeho dnes již bývalou manželku Moniku a dospělé děti.

Malá domů od hetmanů z ANO

S Agrofertem neuzavíral smlouvy pouze stát, ale také kraje. Ty, které ovládali politici z Babišova hnutí, prokazatelně dávaly Agrofertu až třikrát více zakázek než ty, kterým nešéfovali politici z ANO. Babišovi ani dalším politikům z hnutí se však nikdy žádné nadržování Agrofertu nepodařilo dokázat. Jak se ale ukázalo později, lex Babiš dokázal některé dotace zarazit a v roce 2021, kdy Babiš finišoval svou vládu, už Agrofert nepodával tak skvělé výkony jako s miliardovými zakázkami státu.

Babiš odešel, Agrofertu se nedaří

Podobné kšefty jsou ale už dávno pryč, a čím déle je Babiš bez státních funkcí, tím více je to na hospodářských výsledcích jeho holdingu vidět. V roce 2022 vydělal podle vlastních dat skoro třináct miliard korun, vloni to byly už „pouhé“ dvě miliardy a devadesát milionů korun. Právě s tím jde ruku v ruce i ztráta hodnoty Babišova majetku.

Andrej Babiš ale zoufat nemusí, se svým majetkem je stále v tisícovce nejbohatších lidí světa. Zatímco dříve se pral o podobné umístění třeba s americkým kandidátem na prezidenta Trumpem, teď i přes nezdary svůj americký protějšek trumfne s přehledem. To by ho mohlo při příležitosti dnešních sedmdesátých narozenin potěšit.