Pár stíhaček Ukrajině válku nevyhraje. Časem by ale mohly znamenat zvrat

Americké stíhačky F-16, které dostala Ukrajina, nepomohou v boji okamžitě. Na Rusy by ale mohly stačit, protože do boje posílají starší techniku. „Musí jich být ale více než jednotky kusů, aby v konfliktu měly strategický význam,“ říká v rozhovoru pro Čtidoma.cz analytik Jiří Vojáček.

Ukrajina dostala první dodávku stíhaček F-16. Ačkoliv jde jen o jednotky kusů a stíhačky nejsou nejnovějšího data výroby, pro Ukrajinu to bude podle Vojáčka citelná pomoc. Analytik vysvětluje, že ačkoliv první letouny tohoto typu vylétly už v sedmdesátých letech, Ukrajina rozhodně nedostane žádné muzejní kousky. „U F-16 je nutné si uvědomit, že Ukrajina nedostane ty úvodní verze ze 70. let, protože v zemích, které by měly své letouny poslat na Ukrajinu, prošly tyto stroje modernizacemi, které verze A/B dostaly na úroveň verzí C/D z 80. a 90. let,“ říká analytik.

Modernizované F-16 jsou mocná zbraň

Takové stíhačky jsou už vybaveny moderní technikou. „Používají v kokpitu barevné displeje, mají modernizované radary a zejména mohou používat sadu mnohem modernější munice, například protiletadlové řízené střely AIM-120 AMRAAM, což je velice výkonná protiletadlová zbraň i ve starších verzích,“ vypočítává Vojáček. Podle analytika je také nutné si uvědomit, že Rusové na tom nejsou po technické stránce o moc lépe. Nad Ukrajinou totiž zdaleka nepoužívají to nejlepší, co mají.

Rusko se bojí létat s moderními stroji

„Většina ruského letectva je zhruba na úrovni modernizovaných F-16, těch opravdu velmi moderních strojů není mnoho a Rusové s nimi nad Ukrajinou šetří, protože ukrajinské bojiště je nasyceno protiletadlovými prostředky. Rusové samozřejmě nechtějí přicházet o Su-35S nebo Su-30SM a další moderní stroje,“ objasňuje Jiří Vojáček důvod, proč i relativně starší stroje mohou nad Ukrajinou uspět. To ale není jediný důvod.

Jen pár stíhaček nestačí

„Rusové mají samozřejmě některé mnohem modernější konstrukce, síla těch dodávek je v tom, že už původní americké letouny jsou zpravidla ve většině ohledů výkonnější než jejich ruské protějšky – dosah radaru, dolet protiletadlových raket, celková šíře výzbroje,“ uvádí vojenský analytik pro Čtidoma.cz.

Naprosto klíčový ale podle něj bude počet stíhaček, které Ukrajina dostane. Neupřesněné jednotky kusů, které měla země dostat teď, totiž určitě stačit nebudou. „Až jich Ukrajina bude mít nějaký kritický počet (asi jeden letecký pluk, tedy cca od 40 ks nahoru), bude schopná ovlivňovat situaci na bojišti ve strategickém měřítku, a to zejména ve vzduchu,“ uzavírá Vojáček.

