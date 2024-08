Pirátům by odchod z vlády do opozice prospěl

Piráti od počátku vlády pětikoalice počítají s možností, že z vlády odejdou. Pokud by fungovali jako systémová opozice, mohli by přilákat nové voliče. Vládu by nepotopili a zároveň by jim to umožnilo některé její kroky kritizovat, shodují se odborníci oslovení redakcí Čtidoma.cz.

O hypotetickém odchodu Pirátů se začalo mluvit hlavně v souvislosti s nepříliš zvládnutým systémem stavebních řízení, který má na starosti ministr pro místní rozvoj a předseda strany Ivan Bartoš. Ten má čas systém zprovoznit do konce prázdnin, pak se podle vyjádření koaličních partnerů začne řešit nejen jeho budoucnost ve vládě, ale také osud Pirátů ve vládní koalici.

Odchod jako příležitost

„Piráti by ve vládě být nemuseli, ale jediný, komu to pomůže, jsou Piráti,“ odpovídá s úsměvem politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy. „Nemyslím si vůbec, že by to pomohlo jejich koaličním partnerům. Ty ostatní strany by byly dále zodpovědné za vládu,“ doplňuje a nastiňuje situaci, ve které by odchod z pětikoaliční vlády mohl pirátům pomoci.

Piráti jako rozumná opozice

„Pokud by ten odchod byli Piráti schopni zvládnout dobře, tak šance na to, že si polepší, je velká. Když odejdou, tak vláda nepadne, oni jsou jen čtyři. Pokud by dokázali být opozicí, která je systémová, a ne antisystémová jako SPD nebo částečně ANO, tak by mohli spoustu lidí, kteří jsou na vládu naštvaní, přitáhnout k sobě. Jestli to zvládnou, to je věc druhá,“ komentuje politolog situaci ve vládě, kde ze sto osmi hlasů mají zástupci Pirátské strany pouhé čtyři mandáty. Koalice by tak stále měla relativně pohodlnou většinu sto čtyř hlasů, ke které se v poslední době často přidává Ivo Vondrák, odpadlík z Babišova hnutí ANO.

„Od začátku, co se Piráti do vlády dostali, se mluvilo o tom, že je tu velká šance na to, že z té vlády zase odejdou. Vládu nepotopí a zároveň jim to umožní být v postavení opravdu reálné opozice, nebýt zodpovědný za to, s čím ve vládě sami nesouhlasí,“ upřesňuje Charvát. „Smysl by to pro ně určitě dávalo,“ dodává.

Odchod by nesvědčil ani ostatním stranám

„Když vyhodíte takhle malou stranu z vládní koalice, tak se nic nestane s tou vládní většinou. Takže v tomto ohledu to pro Piráty určitě ohrožení je,“ říká Karel Komínek z Institutu politického marketingu. Nicméně nepředpokládá, že by Piráty chtěl někdo před volbami vyhazovat z vlády. „Nemyslím si, že by teď měl někdo chuť destabilizovat vládní koalici, protože ani k voličům ostatních stran to není úplně pozitivní signál. Blíží se také krajské volby, a i když se primárně o vládní koalici nehlasuje, celostátní politika se do výsledku takových voleb podle průzkumů promítá,“ doplňuje analytik.

Ideální čas bude po volbách

Ze slov obou odborníků tedy vyplývá, že pokud by se ve vládě měly odehrát zásadní změny, nejvhodnější čas na ně nastane po volbách do krajských zastupitelstev a Senátu, které se konají na konci září. Do té doby by podle obou analytiků byly jakékoliv změny ve složení vlády spíše její oslabování.

Pokud ale Ivan Bartoš, který nemá po nepřesvědčivém výsledku v eurovolbách ve straně příliš silnou pozici, bude nucen odstoupit kvůli výše zmíněnému nefunkčnímu stavebnímu řízení, je možné, že to spustí celostranickou lavinu, která už nepůjde zastavit. Ta by mohla znamenat konec Pirátů v celostátní politice.

