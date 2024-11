Podívejte, jak vypadají synové prezidenta Pavla. První dáma není jejich maminkou

Český prezident je kupodivu také člověk, navíc s hromadou úspěchů. Přesto ho někteří lidé bezostyšně nazývají „gumou“ nebo „zeleným mozkem“ a narážejí tak na jeho hodnost armádního generála. Pak tihle chytráci opráší svoji modrou knížku a jdou si vyměnit trenky poté, co jejich soused hodí k plotu petardu. Soukromý život hlavy státu však není vždy tématem číslo jedna. Pochopitelně. Ale možná je to malinko škoda.

Prezident Petr Pavel měl velký vzor ve svém tatínkovi. Respektoval ho, také se ho ale coby autority obával. Nakonec se dal jako on k armádě, i když občas o svém rozhodnutí zapochyboval, jak sám vzpomínal v knize V první linii. Dnes tak mohl být úplně někým jiným než generálem ve výslužbě a prezidentem České republiky. Na kdyby se však nehraje. Rodák z Plané u Mariánských Lázní je také otec dvou dnes už dospělých synů Petra a Jana.

Tátu podpořili, pak se stáhli

Oba kluky má z prvního manželství s Hanou Pavlovou, kterou si vzal v roce 1986. Současná první dáma Eva Pavlová tak jejich matkou není, ovšem ona má zase z předchozího vztahu dceru Evu. Zatímco o ní se toho moc neví, o synech prezidenta je více informací. Otce totiž v jeho prezidentské kampani podporovali, i když se po inauguraci víceméně stáhli do ústraní. „Naše dospělé děti mají svůj život. My jsme je od ničeho neodrazovali, ale ani jsme je nijak do toho procesu uměle nevtahovali. Bude určitě na nich, do jaké míry a jestli vůbec se budou chtít do něčeho zapojit,“ tvrdil Pavel.

Kateřina Zemanová jako odstrašující příklad

Petr i Jan se sice shodli, že pokud by táta potřeboval pomoci, nenechají ho na holičkách, nejsou ale blanickými rytíři, zázraky nedokáží. I proto je možná lepší, že dál žijí své životy, ve kterých jsou úspěšní, a nehrnou se do něčeho, kde je výsledek nejistý.

Ostatně dcera bývalého prezidenta Miloše Zemana by o tom mohla vyprávět dlouhé hodiny. Kateřina Zemanová se snažila být aktivní, než na ni praskla záliba v pornovečírcích. Takže nejenže neudělala žádnou díru do světa coby prezidentova dcera, ještě schytala pořádnou ostudu. Nikdo se příliš nedivil, že papínka nechala svému osudu a vzala do zaječích.

Dědeček prezident a babička prezidentová

Nikdo samozřejmě netvrdí, že Petr či Jan mají rádi podobné mejdany. I když se na nich ve velkém praktikuje zevrubný průzkum „protivníka“, což jim vzhledem k rodinným vazbám nemusí být úplně neznámý pojem. Každopádně člověk nikdy neví, co kde vyplave, novinář je totiž tvor zvídavý a také velmi šťouravý.

Prezidentův mladší syn žije dlouhodobě v Německu, starší bydlí kousek od Tanvaldu. Ani jeden z nich nezapře podobu s dnes už velmi slavným otcem. Petr Pavel je na ně pyšný, což na něm ostatně bylo vidět vždycky, když o nich mluvil. Mimochodem, prezidentský pár je díky svým dohromady třem potomkům zasloužilým dědečkem a zasloužilou babičkou. Mají totiž celkem čtyři vnoučata, dvě holky a dva kluky. Jisté je, že až se Petr Pavel a Eva Pavlová jednou odstěhují z prezidentské vily do milovaného Černoučku, nudit se určitě nebudou.

