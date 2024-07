Politické vraky kolem Miloše Zemana zakládají stranu. Sídlo mají v rodinném domě

Nejdříve Zemanovci, teď Hlas samospráv. Začátkem července jej založil Jan Novák. To je bývalý Zemanův šéf hradní administrativní sekce a také ředitel Správy Pražského hradu. Na založení nového hnutí jako první upozornil Deník N. Ten také uveřejnil informaci, že se na založení hnutí měl podílet i Martin Nejedlý, bývalý kontroverzní hradní poradce.

Sídlo mají v rodinném domě

Strana, která je zaregistrovaná u ministerstva vnitra, je vedená na Novákově soukromé adrese, sídlo má v Roudnici nad Labem. Podle rejstříku je jedním z místopředsedů strany bývalý ministr dopravy v Zemanově vládě, Vladimír Kremlík. O angažmá Miloše Zemana však nepadlo ani slovo. Bude stranu svých přátel podporovat? Zeptali jsme se politologa Jana Charváta.

Je to labutí píseň Zemanovců

„Já si myslím, že je to jejich labutí píseň a že pana Zemana budou vytahovat, jak jen to půjde. Ten se jim samozřejmě bude snažit vycházet vstříc, co nejvíc bude schopen,“ říká Charvát. Velkou šanci na úspěch jim nedává. „Velká fakt není, pokud nevytáhnou nějaký trumf, někoho nového. Je tam hodně lidí, kteří jsou velmi zkušení, ale to ještě neznamená, že na to utáhnete lidi. Já to čtu tak, že je tu skupina lidí, kteří chtějí brát hlavy bývalých sociálních demokratů,“ doplňuje. Jak to tak vypadá, revoluce na politické scéně nás zřejmě nečeká a jde spíš o oživování takzvaných politických mrtvol. A to přestože vznik nové strany předvídá i tajemný Miroslav Kalousek. Tajemný je proto, že nechce říci, zda novou stranu založí on sám, nebo sází na jinou osobnost.

Zeman střídal týmy

Miloš Zeman byl na začátku politické kariéry spojován především se sociální demokracií. Od roku 1993 byl její předseda, v jejích barvách také získal premiérské křeslo a působil v ní až do roku 2001. Po prohraných prezidentských volbách v roce 2003 však na svou domovskou stranu zanevřel a zhrzeně odešel.

Poté, co Miloš Zeman opustil ČSSD, dal se na cestu malých stran a hnutí. Nejdříve jeho příznivci založili Zemanovce, kteří se postupem času stali SPO – Stranou práv občanů, která si ony Zemanovce nechala jen za pomlčkou. Do parlamentu se nikdy nedostali a i za vydatného sponzoringu Martina Nejedlého dosáhli maximálně na necelé čtyři a půl procenta ve sněmovních volbách. V roce 2022 byli rozpuštěni poté, co se jejich výsledky rapidně blížily nule. A podle názoru odborníka se zdá, že i další strana založená na jejich odkazu skončí velmi brzy v propadlišti dějin.

